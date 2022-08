Crisis sin precedentes

Una de las frases que más se leen en los sesudos análisis económicos de los expertos es «sin precedentes» refiriéndose a la actual crisis. Pero no solo en este ámbito, sino hasta en el climático. Y ya no digamos en lo que se transpone de la situación económica actual al plano social. Aquí es donde se materializa la realidad en las familias, en las personas, en los ciudadanos. Los datos más agoreros apuntan a Córdoba y provincia. A pesar de la tan cacareada bajada del paro de este pasado junio con respecto al mismo mes del 2019, el número de desempleados de nuestra tierra que no tienen una prestación es de un 56% superior al del ejercicio previo a la crisis del covid.

A todo esto le ponemos el telón de fondo de la consabida guerra de Ucrania y nos encontramos con una serie de conceptos también sin precedentes. Para empezar, tenemos la estanflación, que no es otra cosa que la ausencia de crecimiento económico con una fuerte inflación. También algo que todos percibimos cuando llenamos la cesta de la compra pero con un nombre que parece inventado por Los Payasos de la Tele, esto es, la reduflación, que consiste en cómo meter menos producto en el mismo envase para mantener su precio de venta. Pero no se vaya que aún hay más. Por si no la conoce, les presento a la cheapflación. Este palabro bien lo podría haber inventado El Chavo del 8. Y no es otra cosa que sustituir productos originales por sucedáneos para mantener el precio o subirlo por debajo de la inflación, O sea, un fraude. Y en esas estamos. Todo ello sin contar con ese septiembre que los gurús económicos pintan aciago y que a estas alturas de agosto comienza a asomar los bigotes. Las familias, las personas, los ciudadanos nos enfrentamos a una situación sin precedentes. Todo esto debería no solo de tener una solución política, sino que además, aunque no hay precedentes en nuestra democracia, deberían de explicárnosla. * Mediador y coach