Quiero conversaciones que nunca se terminen, que bailen en el aire, que me hagan acostarme con la voz al oído y las palabras, que siguen escribiéndose en los labios, danzando libremente dentro de mis sueños. Ese tipo de diálogo que jamás se acaba, que siempre se renueva. Esa curiosidad que es sana y libre. Esa maravilla que es decir: tenías razón. Hay mucha gente que no se permite nunca ese gustazo. Equivocarse. Decir: mira, lo he estado pensando, y desde ese punto de vista creo que las cosas son como tú dices. Pero no por tener o no razón, por darla o por ganar ese silencio, sino porque en una conversación que es de verdad plena, expones tus razones y tratas de explicarlas; pero el otro también, y puede convencerte. No es exactamente dejarse convencer, sino asentir: era verdad. Y recibir lo mismo, saber que tus palabras, y tus razonamientos, pueden llegar a un puerto mucho más seguro que la confrontación. Porque no se trata de imponer, sino de persuadir. Esto hay gente que no lo entiende nunca y solo vive de asaltar los cielos; pero luego la realidad es amplia y libre, está llena de giros interiores, y necesitamos empatía para ponernos en el lugar del otro: esa entereza. Porque hay que ser más fuerte, e infinitamente más inteligente, para dejarse influir por un buen argumento que para mantener el tuyo escuches lo que escuches, te razonen lo que te razonen. Qué pereza de gente. Pues en todo esto he pensado con la muerte de José Luis Balbín, que convirtió ‘La Clave’ en un programa mítico. Era otra España, claro, en la que la cultura tenía todavía un prestigio social que te obligaba a estar un poco al día de algunas cosas. No era, como ahora, el prestigio total de la ignorancia, que tanto se propaga en los programas de televisión con gente que se insulta, y que no sabe, mientras el público aplaude a una mediocridad encantada de serlo. No, aquella España venía de una dictadura y necesitaba escucharse, entenderse, saber. Hay que recuperarla.

*Escritor