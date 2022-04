Los que hemos recorrido las calles de la ciudad en esta Semana Santa no solamente hemos disfrutado de las esperadas estaciones de penitencia, sus pasos y procesiones, sino que ha habido otra realidad que particularmente me ha llenado de esa alegría vital que uno siente ante la pujanza de la vida: la gente por la calles. Confieso que hubo un tiempo en que esas mismas aglomeraciones de gente las intentaba evitar, pero en esta Semana de Pasión, pasear por ejemplo el Jueves Santo por mitad de la calles Cardenal González y Lucano mientras la gente se agolpaba en las aceras esperando a que pasaran esta o aquella procesión, tuvo la recompensa del náufrago que avista vida al otro lado del océano. Y es que se lo queramos reconocer o no a Aristóteles, somos animales sociales. Y sobre todo después de esta forzada circunspección en la que nos ha mantenido la pandemia. Ahora volvemos a comenzar a leer ese lenguaje que no bien en los libros y que no es ni más ni menos que la vida, las personas, las figuras, las posturas y ahora con la reciente abolición de las mascarillas los gestos, los rostros, las expresiones... Necesitamos ese código de barras que es la faz humana para seguir entendiéndonos adecuadamente. Ya sé que hay personas que cuando les hablan o te hablan no te miran a la cara. Son simplemente analfabetos emocionales, en el sentido más cariñoso del término. Pero hasta a estos le viene bien la abdicación de la mascarilla como una nueva oportunidad de enrolarse en esa sensual lengua de los rostros. Volvemos poco a poco a la normalidad que conocíamos antes de la pandemia. Aunque ahora con muchas lecciones aprendidas sobre lo bueno que tenemos y también eso bueno que podemos perder. ¡Feliz vuelta a la normalidad!.

*Mediador y coach