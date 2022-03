García-Margallo habla del Sáhara

El exministro de Asuntos Exteriores García-Margallo siempre se ha distinguido por expresar sin tapujos lo que piensa; y lo ha demostrado durante el foro Diálogos para el Desarrollo, patrocinado por Cajamar y la Universidad Loyola, celebrado en el Parador de la Arruzafa: «Nadie entiende la nueva postura sobre el Sáhara Occidental». Se refería García-Margallo a la carta enviada por Pedro Sánchez al Rey de Marruecos y filtrada a El País. Recalcó el exministro que el presidente del Gobierno ha actuado como un «autócrata» en lo que «es una política de Estado que tiene que ser consensuada». En la carta se desentiende de la hasta ahora inalterable posición española durante más de cuarenta años respecto a su antigua colonia. También pasa de largo de la vigente doctrina de las Naciones Unidas en favor de un referéndum, al que se opone Marruecos. España siempre tuvo relaciones excepcionales con nuestro vecino africano, no por convicción sino por necesidad. En esas relaciones jugó un papel importante el rey emérito Juan Carlos, que en la nueva situación se le ha echado de menos. Sánchez afirma que está garantizada la integridad de Ceuta y Melilla, pero lo cierto es que en la carta «ni se hace alusión alguna a la integridad territorial española». Por eso García- Margallo ha dicho en Córdoba que el presidente la «encubre con falsedades». Ahora se echa mucho de menos a políticos con la razón de Estado irreductible; predomina más la astucia. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta este dicho de la diplomacia: «Habilidad para no dejarse engañar por el contrincante y sí saberlo engañar».