La pandemia ha puesto blanco sobre negro y podemos afirmar contundentemente que nuestra sociedad, la española y en concreto la cordobesa sufre una profunda brecha digital. Esa diferencia en el acceso y conocimientos de uso de las nuevas tecnologías es obvio que suele venir determinada en base a diferentes criterios, como son los económicos, geográficos, de género, edad o entre diferentes grupos sociales. Pero al final el asunto viene a terminar en un mismo punto: la desigualdad de posibilidades que existen para acceder a la información, al conocimiento y la educación mediante las nuevas tecnologías. En Córdoba seguimos en el mismo punto que lo dejamos el curso escolar pasado. Esto es, en la diferencia existente entre las personas que pueden acceder y las que no a las TIC; entre las personas que saben utilizarlas y las que no; y de calidad del uso, basada en las diferencias entre los usuarios. Esto es fácil comprobarlo en las multitudes de reuniones de los tutores con los padres y madres de los alumnos en este principio de curso. Cuando el tutor refiere los recurso académicos a través de Nuevas Tecnologías, todos muy bien elaborados y estructurados la cara de demasiados padres y madres es la de tragar saliva. Está claro que este déficit de recursos tecnológicos nada tiene que ver con la comercialización masiva de todo tipo de dispositivos electrónicos con acceso a Internet. La cuestión fundamental es reducir o mitigar esta brecha a través de políticas públicas enfocadas en fortalecer el sector de la educación. Por supuesto, con precios más competitivos de acceso a la red y mediante planes de inclusión digital en escuelas y comunidades rurales. La cuestión es que no solo estamos ante un problema social muy significativo no solo en barrios como Las Palmeras o el Sector Sur, sino que esta lacra tiene también impacto en nuestra economía, convirtiéndose en un lastre que afecta al crecimiento económico de nuestra ciudad.