Durante la entrevista que le hizo El Mundo hace unos días al dirigente de Mas País, Iñigo Errejón, dijo: «Estamos haciendo un caminito verde que no es contra nadie y que aspiramos a que se consolide también en España». No es contra nadie, pero si es favorable a una izquierda radical que nada tiene que ver con la de Los Verdes alemanes. Niega sin embargo que desea implantar en España «un modelo como el de Venezuela». Aunque dice que «trascender la izquierda es imprescindible», más adelante aclara que «trascender no es descartar». Una izquierda que intenta blanquear muy distinta a la de Los Verdes de Alemania. Cuando se fundó este partido en 1980, aspiraban a la «ecología política» con un matiz pacifista y liberal de izquierdas. Tras las elecciones de 1983, Los Verdes lograron 27 diputados, aunque pronto empezaron los problemas. Los ‘realistas’ anhelaban una coalición con el SPD. Los ‘fundamentalistas’ insistían en el rechazo del sistema. Recuerdo al ‘realista’ Joschka Fischer, con atuendo desaliñado, criticando en el Bundestag el radicalismo de los ‘fundamentalistas’. Ahora ya no van tan desaliñados y aunque hacen oposición no son antisistema como Errejón, aunque él lo niegue. De la candidata Verde, a la que vi en televisión presentar su candidatura a las elecciones de septiembre, las encuestas le son muy favorables. Petra Kelly, fundadora de Los Verdes, a la que le hice una entrevista, era una activista muy inteligente. Sin embargo, junto con el general Bastian, se suicidó. No pudieron asimilar que su radical rechazo del sistema parlamentario alemán no prosperase.

*Periodista