Esta noche, a partir de las 22:45 horas, La 1 de TVE emite ‘La noche de los cazadores’. Espacio de preguntas y respuestas presentado por Ion Aramendi en el que varios concursantes anónimos se enfrentan, de manera individual, a los rostros más icónicos que han participado en los mejores concursos de televisión de España. En la ronda inicial, los participantes deben sumar la máxima cantidad de dinero a su bote personal respondiendo correctamente preguntas que tienen múltiples opciones de respuesta. En la ronda final, el concursante decide contra cuántos cazadores va a retarse a la vez. Cuantos más elija, mayor va a ser el premio económico al que puede optar pero, al mismo tiempo, mayor va a ser la dificultad.

Telecinco emitirá la entrevista de Bárbara Rey en ‘Mi casa es la tuya’ a las 22:00 horas. La exvedette se sentará con el presentador para ofrecer 'su entrevista más sincera'. En su charla con Bertín, Bárbara Rey hablará de episodios complicados de su vida, como los malos tratos que sufrió por parte de Ángel Cristo y las adicciones de su hija. También abordará sus últimas relaciones sentimentales, incluido su romance con Bigote Arrocet. También estará presente en Mi casa es la tuya Chelo García Cortés, colaboradora de Sálvame e íntima amiga desde hace años. Y como era de esperar, la mediática 'noche de amor' entre ambas saldrá a colación en la sobremesa.

Antena 3 seguirá apostando por ‘Inocentes’ a partir de las 22:45 horas. Gülben en el desayuno aprovecha y dice a su familia que le ha pedido matrimonio a Esat. Rüya sabe que Anil no le dijo nada a Han y ésta le dice a Han que se marchará. Rüya dice a Han que no son tan diferentes. Han habla como amigo a Esat y le dice que escuche a su madre y le dice que su amor con Gülben será complicado. Neriman cuenta a Han que gracias a Rüya se pudo matricular en la universidad cuando estaba fuera de plazo. Gülben no aguanta más y de los nervios se hace pis encima delante de todos.

Cuatro seguirá emparejando personas en ‘First Dates Crucero’ a las 22:45 horas. Una de las principales novedades de esta segunda temporada será la continuidad seriada de algunas historias de amor que surgirán en altamar, de manera que los espectadores podrán seguir su inicio, evolución y planes de futuro de sus protagonistas a medida que avance la temporada. Además, mostrará el proceso de búsqueda de pareja de algunos solteros que no tendrán mucha suerte en sus primeros encuentros, pero que no desistirán del empeño durante toda la travesía.

laSexta opta por el cine con ‘Danny the dog’ a partir de las 22:30 horas. Arrancado de los brazos de su madre por Bart, Danny sólo conoce el mundo que éste le ha mostrado: la habitación en la que vive y los actos de violencia que se ve obligado a cometer cuando las personas a las que Bart presta dinero se retrasan en el pago. Danny es, pues, un hombre adiestrado como un perro para obedecer las órdenes de su amo sin rechistar. Pero, un día, Bart cae en la emboscada que le tiende un deudor vengativo.