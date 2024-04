Edmundo Arrocet ha concedido una entrevista a la revista Diez Minutos en la que afirma que María Teresa Campos echó de casa a su nieto, José María Almoguera. 'TardeAR', el programa de Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco, trató este asunto en su entrega de ayer. Un tema que no le ha hecho ninguna gracia a la familia Campos y, en concreto, a Carmen Borrego.

La exconcursante de 'Supervivientes' no dudó en levantar el teléfono para hacer una llamada a Leticia Requejo y reaccionar a la entrevista de Edmundo. "Quien conoce y ha conocido a mi madre, durante muchos años de su vida, sabe que mi madre no ha echado ni a un empleado", empezó diciendo Borrego, muy enfadada por las declaraciones de exnovio de su madre: "¡Ya está bien de difamar!".

"Mi hermana y yo tenemos los derechos de imagen de mi madre y será demandado todo aquel que difame a mi madre", advirtió la hija de María Teresa mientras la colaboradora intentaba lanzarle una pregunta a su compañera, que no obstante, no estuvo dispuesta a mantener una conversación: "No tengo nada más que decir, Leticia. Todo el que difame a mi madre será demandado". "O sea, Bigote", apuntaba por su parte Ana Rosa.

Carmen Borrego: "A mi madre la defiendo yo"

"No tengo más que decir. No se puede destrozar a una familia, incluida una persona que ha fallecido y que no se puede defender", continuó diciendo la hermana de Terelu: "Este señor no es del clan Campos y no está en nuestras vidas. No tiene licencia para inventarse cada cosa que quiera decir. Este señor ya podría estar demandado, pero como no tiene domicilio, no hay donde mandarle la demanda".

"No voy a consentir que nadie difame ni a mi hijo ni a mi madre. Mi hijo se tiene que defender él porque es mayor de edad, pero a mi madre la defiendo yo", recalcó durante su llamada al programa de Ana Rosa Quintana: "No voy a consentirlo, se acabó el juego y el daño a la familia Campos, que llevamos trabajando toda la vida de manera honrada". "Quien difame a mi madre será demandado", zanjó antes de colgar el teléfono.