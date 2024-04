'El Hormiguero' arrancó anoche una nueva semana en Antena 3 recibiendo en su plató a Ana Peleteiro. La atleta, que acaba de ganar el bronce en el Mundial de triple salto, habló con Pablo Motos sobre cómo vivió su regreso a la competición tras convertirse en madre de Lúa, su primera hija.

"El año pasado fue muy duro, mentalmente y físicamente. Este año se están viendo los resultados de todo el trabajo que hice, de ir a entrenar sin haber dormido tal vez ni una hora. De sentirme hiperlaxa y pensar que nunca más iba a poder saltar, de ver mi cuerpo completamente mutado", empezó explicando Peleteiro, que también compartió el contratiempo que supuso la cesárea para su recuperación: "Fue lo más difícil".

La deportista olímpica también admitió que el primer día que volvió a las pistas "fue horrible". "No me gusta hablar de este tema porque entiendo que habrá gente que dirá: '¿Pero cómo te vas a quejar tú del cuerpo que tienes?'. Pero la verdad es que compito en top y braga y de hecho, en este Mundial, tuve un día de llorar con Fati (Fátima Diame)", relató en el programa de Antena 3.

"No me veía compitiendo en top y braga porque consideraba que no me hacía justicia. La braga me quedaba muy alta, el top muy alto... Veía un cuerpo que no era como el de todas", afirmó Peleteiro, que acabó ganando la batalla contra sus inseguridades: "Al final dije: 'Ya paso'. Tengo que competir así, es lo que hay. Pedí una talla L de top y no la había, tenía que competir con mi talla S. Me llené de valor. Tengo que trabajar verme así en fotos y en tele, lo trabajo mucho y tengo que aceptarme tal y como soy".

"He creado vida, que es un milagro. La última vez que estuve aquí tenía a Lúa en la barriga y ahora está en casa viéndome por televisión. No quiero darle importancia a esto pero es cierto que me costó muchísimo verme otra vez en la ropa de competir", admitió en su entrevista con Pablo Motos.

La confesión sexual de Peleteiro

Más adelante, Trancas y Barrancas le propusieron un juego a Ana Peleteiro. La invitada debía elegir si las afirmaciones que le proponían las hormigas eran románticas o grimosas, dando pie a que la atleta realizara una confesión sexual.

"Voy a atacar un tema que es importante atacar. Hacerlo antes de una competición importante. ¿Eso te quita energía, te anima, te sube las endorfinas?", plantearon ante Peleteiro, que en un principio prefirió no dar demasiados detalles: "Yo ahora tengo una hija y una hijastra que me están viendo ahora mismo".

"El amor siempre presente", acabó reconociendo en el espacio de Pablo Motos. "A Iván (entrenador) no le importa. A los chicos no les deja, dice que los deja blanditos. Eso es su teoría", aseguró entre risas: "Como a mí me dejan...".