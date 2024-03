La nueva edición de 'Masterchef' ya cuenta con polémicas a pesar de que todavía no se ha estrenado en el prime time de La 1 de TVE. El talent culinario se ha visto en una densa controversia después de que el Ayuntamiento de Málaga anunciase que el formato había grabado en la casa hermandad de las cofradías de la Paloma y Estudiantes.

Concretamente, el programa de la cadena pública ha recibido muchas críticas por parte de los devotos de estas hermandades después de que se publicase una fotografía de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz junto a uno de los pasos de la Semana Santa malagueña mientras grababan esta entrega del formato.

Lo de máster chef en las puertas o incluso dentro de algunas casas hermandad con las imágenes ya en los tronos es otro postureo bochornoso de parte de la semana Santa de Málaga. Y es que algunas cofradías se venden por lo que sea...y no es nuevo — Nacho Martín (@nachomartinn) 20 de marzo de 2024

"Con los Sagrados Titulares en los tronos, absolutamente vergonzoso y muy lamentable. Qué falta de respeto y de todo", aseguró el usuario Rafalmbern16 en respuesta a esta publicación en Twitter (ahora X). "Desde luego hace tiempo que Málaga es un parque temático. Qué vergüenza", comentó el usuario BombardinoDeBm.

El presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, José Carlos Garín, ha preferido no hacer valoraciones “desde el desconocimiento” en respuestas a las críticas que se han originado a estas imágenes, tal y como recoge La Opinión de Málaga, medio perteneciente a Prensa Ibérica.

"Entiendo que habrá personas que les haya parecido bien y mal. No puedo entrar en el fondo ni porque pertenezca a la organización ni al ámbito de gestión de la agrupación, ni porque conozca la polémica, que no sé hasta dónde llega y en qué términos, así que sería mala cosa contribuir a ella desde el desconocimiento", afirmó Garín ante las preguntas de los periodistas de los medios malagueños, añadiendo que la agrupación "no intervino" en el acuerdo para la grabación, ya que fue algo entre las dos cofradías y el programa.

Las reacciones a estas imágenes no solo se ha quedado en el ámbito cofrade y social, ya que también ha trascendido a la escena política malagueña. Tal y como informa La Opinión de Málaga, el grupo municipal Con Málaga ha registrado una pregunta en el Ayuntamiento de Málaga solicitando información sobre los "gastos pormenorizados que ha generado a las arcas municipales la grabación del programa televisivo 'Masterchef'".