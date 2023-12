Almácor es uno de los artistas que más está dando que hablar en esta tercera edición del Benidorm Fest. El cantante de Villena se ha convertido en uno de los grandes favoritos del certamen musical de TVE con 'Brillos platino', cuyo videoclip ya ha superado las 100.000 visualizaciones en YouTube tras su lanzamiento el pasado viernes, además de estar en la lista de Tendencias de la plataforma en España.

Con este tema adictivo y enérgico con sonidos urbanos electrónicos compuesta por él mismo junto a Alejandro Capdevila Pérez, el artista trata de ese sentimiento que tenemos cuando estamos cerca de una persona especial, soltando esos 'brillos' como señal de felicidad y casi euforia. YOTELE habla con Almácor sobre su participación en el Benidorm Fest 2024, entre otros muchos asuntos relacionados.

¿Quién es Almácor? Dato a dato

Una de las grandes promesas de la música urbana en España

Inició su carrera artística a finales de 2019 con temas como 'Báilalo' y 'El Dembow'

Ha colaborado con artistas muy destacados del género urbano como Chimabala, Luigi21Plus o Henry Méndez

Fue nominado a Mejor Artista Revelación Urbano en la última edición de Los 40 Music Awards

Cuenta con más de 52.000 oyentes mensuales en Spotify y casi 60.000 seguidores en Instagram, YouTube y TikTok

Cuando te anunciaron en Sevilla como participante del Benidorm Fest 2024, parecía que ya estabas dando pistas por la chaqueta de brillos que llevabas...

Sí, iba poco a poco. Como el meme de Noemí Argüelles en 'Paquita Salas'. Yo la iba soltando y que la gente lo fuese investigando...

¿Qué sensaciones tienes desde el lanzamiento de 'Brillos Platino'?

Esto es una locura. Estoy en una nube. Me siento súper feliz, súper contento y con mucha ilusión. ¿Sabes cuando alguien le dices 'Tío, parece que hoy te brilla la cara'? Eso es lo que yo quería transmitir, como esa sensación. Al final, 'Brillos platino' ya no es solo unos brilllos que te puedas poner o el outfit que tú tengas. Es como que me siento 'Brillos platino'. Es una actitud. Me siento que hoy la rompo.

¿Cuál fue tu inspiración para 'Brillos Platino' y en qué momento pensastéis que debería presentarse al 'Benidorm Fest 2023'?

Estaba en el concierto de Harry Styles. Justo lo pensabas unos días, porque fue la sensación que me dio el concierto en general, pero, sobre todo, si mal no recuerdo, él abrió con 'Music for a Sushi Restaurant', que es un tema que es algo increíble. Esa emoción, la alegría, esa energía y ese brillo que tuve por dentro, porque es el mejor que he visto, la tenía que transmitir de alguna forma. A mí me brillaba la cara y eso es lo que yo quiero trasladar a una canción.

Hablé con Lex (productor de 'Brillos Platino') y empezamos a trabajar en el tema. Él fue el que hizo también 'Pop Tech'. Tenía muy claro que tenía que ir por esa línea. Y con el Benidorm Fest, la verdad es que yo sentía que tenía que estar preparado. Como tenía que llevar algo que realmente tú te creas que puedes ganar, ¿sabes? Y dije 'Creo que esta es la canción' y hablé con él. Mi equipo me lo propuso diciéndome que había una buena oportunidad para poder ir este año. Y dije 'Vamos ahí a romperlo'.

¿Qué otros artistas dirías que son tus influencias?

Te los voy a separar. Referentes musicales te diría Harry Styles, obviamente, Post Malone, Justin Bieber... Aunque te diría que Nicky Jam fue el que a mí me tocó de verdad, ya que con él descubrí el reggaeton. Le tengo un cariño muy especial. Además, ahora se va a retirar. Es una pena. Mi sueño es hacer un tema con él y tengo la espinita... Espero que no lo haga todavía.

Luego, referencia en directo musical, Harry Styles, para mí, es lo más impresionante que yo he visto nunca. Luego me moló mucho como transmite Faid. Está de un lado para el otro y súper arriba. También Daddy Yankee, que fuimos a verlo a Puerto Rico. La puesta en escena te quedas en plan '¿Qué me estás contando?'. Aitana también. ¿Qué te voy a contar de ella? Es que es la reina.

¿Te inspirarías en ellos y en estos conciertos para tu puesta en escena en el Benidorm Fest 2024?

Sí, la puesta en escena la va a hacer Mario Crea, que ha hecho las de las actuaciones de Aitana y de Álvaro de Luna en Los 40 Music Awards. Entonces, va a ser muy yo. Tendrá mucha energía, y hasta ahí puedo leer.

Hay artistas como Chanel que han llevado una versión diferente de su tema al que, posteriormente, defendieron en el escenario del Benidorm Fest. ¿Cabe la posibilidad de que hagas algún cambio a esta versión de 'Brillos platino' de cara a las galas?

Me gusta dar pistas. Iréis viendo poco a poco las pistas, pero lo que pasa que esto es como una peli. Imagínate que tú vas a entrar al cine a ver 'Barbie', te digo 'Vas a flipar' y te cuento todo lo que va a pasar. Tú ves la ves, pero ya no es igual. Al final no mola tanto. Yo prefiero impactar. No me gusta ir contando demasiado. Ya lo verá la gente. Creo que va a molar. Bueno, no creo, estoy seguro.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido del Benidorm Fest?

No me pensaba que era tan locura todo. Lo veo como que la gente va súper fuego, y eso me flipa. Todas las puestas en escena que ha habido en los años anteriores también me han molado mucho. La capacidad de poder descubrir nuevos talentos y gente que de repente se convierte en tu artista favoritos de la nada también me flipa. Qué locura.

Al igual que en los anteriores, el compañerismo está muy presente los 16 participantes. Me imagino que eso también ayuda para afrontar un reto como es el Benidorm Fest 2024.

Sí, al final creo que es una muestra de lo que es la música en España. Hay diferentes estilos, diferentes géneros, diferentes grupo, solistas. Creo que es un claro ejemplo de cómo está ahora mismo la industria de la música. Entonces, lo más importante es ayudarnos unos a otros. Me preguntaban que quién creía que puede ser mi competencia, y es que no creo que haya competencia entre artistas. Una misma persona puede escucharte a Camarón y escucharte a The Weeknd. No creo que haya barreras. La barrera la ponemos nosotros en la vida en general.

Desde que te anunciaron como participante en Sevilla hace unas semanas, tu nombre ha sido muy pronunciado por los eurofans como uno de los grandes favoritos. De hecho, el videoclip de 'Brillos platino' ha sido el primero de esta edición en llegar a las 100.000 visualizaciones en YouTube. ¿Qué sientes cuando te dicen que eres uno de los favoritos para ganar?

No me rayo, tío. O sea, intento estar tranquilo. Siempre digo que creo que cuanto más disfruto yo, mejor me encuentro y más le transmito a la gente, porque no hay nada 'fake'. Soy yo al 100%. Entonces, en el momento en que empiece a rayarme es cuando la voy a cagar. Creo que tengo que seguir siendo como hasta ahora. Y luego, que la gente apoye a quién quiera.

¿Te vas a llevar algo especial a Benidorm en esa semana en la que estaréis?

Me llevaré un colgante de estrella, que me lo regaló mi pareja y me da suerte; el ordenador par ajugar algún juego y el micrófono para componer algo.

¿Harás una locura especial en plan apuesta o promesa si ganas el Benidorm Fest 2024?

Armarla y preparar Eurovisión para ganarlo. Ese día una fiesta caerá seguro.