Las cadenas de televisión ya tienen preparadas sus partidas de programación para este viernes 7 de julio. Telecinco emite una nueva entrega de 'Viernes Deluxe', mientras que Antena 3 apuesta por la segunda semifinal de 'Tu cara me suena' y La 1 emite la película 'Ira de titanes'.

Telecinco emite, a partir de las 22:00 horas, una nueva entrega de 'Viernes Deluxe'. Este último programa recibirá a Lydia Lozano que se someterá a su último 'Poli Deluxe'. Por otro lado, Asraf Beno e Isa Pantoja acudirán al espacio dedicado a la prensa rosa para dar más detalles acerca de su boda y los conflictos vividos durante su paso por 'Supervivientes 2023' con Alma Bollo, Raquel Bollo y Manuel Cortés.

Antena 3 apuesta, a partir de las 22:10 horas, por la decimoquinta gala de 'Tu Cara Me Suena'. En la gala de este viernes, Miriam Rodríguez se meterá en la piel de Jennifer López con la canción 'El anillo'; Agustín Jiménez imitará a Jorge Negrete con 'Ay Jalisco, no te rajes' y Andrea Guasch a The Bangles cantando 'Eternal flame'. Susi Caramelo tendrá que imitar a Katy Perry cantando 'Las friday night' y Jadel a Raphael con 'Qué sabe nadie'. Josie recibe a Supremme Deluxe, que se convertirán en Maluma y Thalía interpretando 'Desde esa noche'; Merche, imitará a Paloma San Basilio cantando la canción 'La hiedra'; Anne Igartiburu hará de Bad Bunny con 'Tití me preguntó' y Alfred García interpretará a Elvis Presley con la canción 'Can't help falling in love'. Además, la gala de este viernes recibe la visita especial de Sandra Golpe.

La 1 emite, a partir de las 22:05 horas, la película 'Ira de titanes'. Los Dioses poco a poco han ido perdiendo poder a causa de la escasa creencia en ellos por parte de los humanos. Por el contrario, los Titanes están avanzando posiciones y han conseguido liberarse gracias a Kronos, vengativo porque perdió el poder a manos de sus hijos. Incapaz de permanecer al margen frente al caos que se avecina, Perseo volverá a implicarse, y pedirá consejo a la reina Andrómeda (Rosamund Pike, 'Los sustitutos'), que le conducirá hasta Argenor, hijo de Poseidón (Toby Kebbell, 'Dead Man's Shoes'), y al dios caído Hefesto (Bill Nighy, 'Love Actually'), que le ayudarán en su empresa. Con ellos iniciará una apoteósica aventura que lo llevará a las entrañas del ultramundo para así conseguir salvar a su padre de los fieros e impetuosos Titanes, y de disolver la alianza maligna que se ha producido entre el malvado Hades (Ralph Fiennes) y su esbirro Ares (Edgar Ramírez, 'Carlos').