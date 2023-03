La gestación subrogada sigue estando de actualidad en Telecinco después de conocerse la maternidad de Ana Obregón. Después de que guardase silencio sobre el tema esta semana, 'Ya es mediodía' tiró de archivo para recordar cuál era la opinión de Alessandro Lecquio que dio en el pasado sobre esta práctica de reproducción que la actriz y presentadora ha escogido para ser madre a los 68 años.

Para ser más exactos, el programa presentado por Joaquín Prat recuperó las palabras que el colaborador realizó en 2011 y 2017, años en los que se dio a conocer que figuras como Miguel Bosé o Cristiano Ronaldo habían sido padres por vientres de alquiler, práctica que está prohibida en España.

En las intervenciones que realizó en los mencionados años, Lecquio fue muy crítico con la gestación subrogada, poniendo el foco sobre las mujeres gestantes. “Veo una hipocresía: los mismos que aplauden a las madres de alquiler luego se escandalizan cuando una madre vende a su hijo. Para mí las dos cosas son lo mismo, es renunciar a tu hijo a cambio de dinero. Una madre de alquiler es una mera incubadora y vende a sus hijos”, aseguró en el año 2011 al comentar la paternidad de Miguel Bosé.

“Tener hijos por vientre de alquiler no es un proceso normal. Y no lo digo por el que los compra, lo digo por el que los vende. No me creo que no se cree un vínculo entre esa madre que está gestando y el bebé”, expresó el colaborador en 2017, año en el que se conoció la paternidad por gestación subrogada de Cristiano Ronaldo.

En la actualidad, a diferencia de lo que ocurrió en estos casos y lejos de cambiar su opinión, Alesandro Lecquio evitó dar su opinión sobre este tema a la hora de hablar de la maternidad de Ana Obregón en 'AR', pidiendo respeto a sus compañeros por su silencio: "De la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones. Yo he opinado y hablado en diversas ocasiones, pero para mí hoy no es el día para hacerlo porque se entendería en un único sentido, y sería absurdo".