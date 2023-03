Ana Mena se pasó durante la noche de ayer por el plató de 'La resistencia'. En plena promoción de 'Bellodrama', su nuevo disco, la artista acudió al programa de David Broncano y no dudó en responder a las dos preguntas "clásicas" que el presentador suele hacerle a sus invitados.

A la primera de ellas, relacionada con la cantidad de dinero que tiene en el banco, la intérprete de 'Música ligera' prefirió no dar demasiados detalles sobre su economía: "No me gusta hablar de dinero, tío". "Antes era más descontrolada, gastaba mucho más y no tenía tanto cuidado. Estoy aprendiendo a ahorrar", reconoció.

Después de que Broncano insistiera y le permitiera hacer "un rango", la artista acabó mojándose: "Más de un melón y menos de 200 melones". "¿Más de un millón y menos de 200 millones? Muy buen dato", respondió el presentador ante las risas de Ana: "Mucho menos de 200 millones".

Puede que la primera vez en seis temporadas que alguien viene con el depósito vacío. Hasta María Teresa Campos dijo que no tenía el marcador a cero. Tenía que pasar y no pasa nada.@AnaMenaMusic pic.twitter.com/jjI8k90dKE — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 30 de marzo de 2023

La cantante también respondió a la pregunta sobre el número de relaciones sexuales que ha mantenido en el último mes: "Ahí estoy jodida, literalmente cero". "¿Alguien te ha dado la respuesta de cero?", le preguntó a Broncano. "Quizás es la primera vez en seis temporadas que alguien dice que viene con el depósito vacío", apuntó el cómico.

Ana Mena, por su parte, admitió que ha estado volcada en su trabajo: "He estado muy ocupada y los ratos que he tenido de dormir los he aprovechado para dormir". En redes sociales, numerosos usuarios han aplaudido la sinceridad de la artista. "La primera vez que alguien dice la verdad", apunta uno de ellos.