El estreno de la undécima edición de 'Masterchef' se convirtió en el espacio más visto de la televisión en la noche de este lunes. El talent de cocina de TVE presentó en una larga primera gala a sus 23 nuevos concursantes, entre los que destacó Luca Dazi, un conocido creador de contenido en TikTok que cuenta con más de 600.000 seguidores en esta plataforma.

El joven, de 18 años, se hizo conocido por algunos de sus vídeos en los intercambia con mucha emoción caros regalos con sus familiares. Uno de ellos es el que realizó con su prima, en el que presumen de ser “los primos más ricos de España”.

En su estreno en el concurso, ya se convirtió en protagonista de las redes sociales, por algo que ocurrió en la deliberación de los jueces, que le dieron el delantal blanco y, por tanto, el pase directo al concurso.

Para algunos de los aspirantes que no fueron rechazados, 'Masterchef 11' tenía una última prueba preparada. Pepe Rodríguez explicó que algunos platos que "les conquistaron a medias" pero querían darles una nueva oportunidad. "Aquellos a los que les faltó uno de los tres pilares que debe tener un plato, sabor, originalidad y estética, tendrán una segunda oportunidad para convencernos".

De estas palabras, muchos entendieron que tendrían que volverse a examinar solo aquellos que hubieran recibido al menos un NO por parte de alguno de los jueces y extrañó que Luca, que había recibido la negativa de Jordi Cruz, no tuviera que someterse a esta última prueba en base a este pensamiento.

Muchos usuarios en las redes sociales acusaron al espacio de favoritismo y hasta de "tongo" por no haber sometido al joven tiktoker al mismo último control de calidad que a sus compañeros, de los que finalmente cayó Roberto.

Sin embargo, no fue el único que recibió un no del jurado y pasó directamente. Según aclara la productora Shine Iberia a YOTELE, se dieron brazaletes negros a los que los jueces consideraron que tenían "platos a los que les faltaban algo", independientemente de que tuvieran algún NO de alguno de ellos.

"Por ejemplo, Ana o Francesc tuvieron también voto negativo de Jordi (y positivo de Pepe y Samantha), igual que Luca. Y no se les dio brazalete negro porque a sus platos no les falta ese algo".

Queda aclarado que Luca se midió bajo los mismos parámetros que el resto de sus compañeros, que no son otros que los que unilateralmente determinan los jueves y los máximos responsables del programa.