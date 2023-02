Telecinco estrena la nueva temporada de 'Supervivientes 2023' el próximo jueves, 2 de marzo, pero la convivencia entre los concursantes ya ha comenzado. Y como era de esperar, también han empezado a surgir los primeros roces entre ellos, tal y como ha podido comprobarse en el especial 'Primeras horas en Honduras', disponible desde esta mañana en Mitele Plus.

El primer encuentro entre los 17 concursantes finalizó con Laura Madrueño comunicando una inesperada noticia. A pesar de que los supervivientes aún no habían llegado a la isla, la presentadora explicó que todos ellos debían nominar a dos compañeros, siendo este el detonante del primer enfrentamiento de la edición.

Raquel Mosquera decidió escribir el nombre de Raquel Arias en su pizarra. Pero además, la peluquera no se cortó a la hora de dar sus motivos: "Mi sensación es que a lo mejor para otro tipo de programa, o para una pasarela, con lo guapa que eres, sí. Pero no te veo si a lo mejor tenemos que ser compañeros o algo. A lo mejor dos 'Raqueles' son muchas, o sobro yo o sobras tú".

Unas palabras que causaron la indignación de Adara Molinero. Cuando llegó su turno de nominar, la ganadora de 'GH VIP 7' decidió salir en defensa de Arias. Aunque había escrito su nombre, decidió cambiar el voto debido al ataque de Mosquera: "Te han dicho que te consideran una rival, pero a la vez te dicen que puede ser que solamente sirvas para modelar. Eso me ha tocado mucho las narices". "He cambiado el nombre. Las mujeres servimos para mucho más que para modelar, para mucho más. Todas", quiso recalcar Adara en una secuencia que todavía no se ha emitido al completo.