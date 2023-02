La noche del viernes resultó ser de lo más convulsa para Miguel Frigenti. El colaborador de 'Sálvame' fue brutalmente agredido por Jacobo Ostos como injustificable respuesta a un comentario que hizo hace un año en el programa de Telecinco, relativo a su padre, que había fallecido recientemente.

Todo ocurrió mientras ambos se encontraban en una discoteca y el que fuera concursante de 'Supervivientes' se acercó a Frigenti. Tras un breve reproche, le propinó un guantazo que le empujó y provocó que cayera en un sofá, para sorpresa de todos los presentes, entre los que se encontraba Fani Carbajo, que le contó lo que vio a Emma García.

"Miguel fue a trabajar y cuando llegó Jacobo le dio un puñetazo sin venir a cuento. La gente les separó, echaron al agresor de la discoteca y ahora él está en el hospital porque le duele la cabeza y tiene la cara hinchada. Se encuentra mal", relató la participante de 'La isla de las tentaciones'.

Otros testigos aseguraron que el colaborador, tras caer en un primer momento en un sofá, quedó inconsciente en el suelo durante varios segundos. "No fue una pelea, sino directamente una agresión", matizó la periodista Kiti Gordillo.

Por su parte, Aurelio Manzano habló con el dueño de la discoteca y trasladó su contundente postura ante el suceso ocurrido en su local: "Me dice que Ostos llegó y sin mediar palabra se quitó el reloj y le dio un puñetazo que lo tiró al sofá. El otro no se pudo ni defender. Lo eché de la discoteca y no volverá a trabajar conmigo", relató el periodista.

Aunque parecía que no podía empeorar más las cosas, Jacobo Ostos entró por teléfono en el programa de Telecinco para reconocer su acto violento contra Miguel Frigenti e intentar justificarse: "A los muertos hay que respetarlos. Reconozco que le di una bofetada correctiva con la mano abierta", llegó a decir. Ante tal actitud por la tremenda agresión, que no tiene ningún tipo de justificación, Emma García le puso en su sitio y le impidió que siguiera por ese camino.