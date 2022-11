Ricardo Montaner regresa a España manteniéndose como uno de los grandes referente la música iberoamericana. Con una trayectoria musical de más 30 años en la que ha vendido más de 25 millones de discos gracias grandes éxitos como 'Tan enamorados', 'Déjame llorar' y 'Bésame', entre otros', el artista argentino-venezolano visitará ciudades como Madrid (26 de noviembre - Teatro Real), Barcelona (27 de noviembre - Palau de la Música), Valencia (5 de diciembre - Palau de les Arts) y A Coruña (7 de diciembre - Teatro de la Ópera) en su próxima gira por nuestro país.

Además de preparar su próximo disco, que saldrá el próximo año 2023, Montaner también está de actualidad tras el estreno de 'Los Montaner', el docureality en el que muestra el día a día de una familia de artista compuestas por grandes estrellas como Mau, Ricky y Evaluna, y sus parejas Stefi, Sara y Camilo. YOTELE habla con Ricardo Montaner sobre su nueva gira, entre otros asuntos.

¿Cómo se sientes al regresar al España con esta nueva gira?

Con muchas ganas de cantarles con todo mi amor estas canciones que he venido acumulando por más de 30 años. Para mí es una enorme satisfacción, pero déjame detenerme un poquito en Cataluña. En cuánto amo Barcelona, en cuánto me gusta, en lo feliz que soy cada vez que camino por todas esas calles. Soy un enamorado del Barça. He estado en el Camp Nou varias veces.

Soy un enamorado de una ciudad tan hermosa. Me la voy a disfrutar doblemente porque aparte es un lugar que me gusta mucho y cantar para ustedes va a ser enorme y, aparte, cantar en el Palau de la Música Catalana, un recinto muy hermoso. Estoy muy feliz

Diciéndome esto, me imagino que está ilusionado con el Barça de esta temporada, ¿no?

Estoy ilusionado siempre con el Barça. Es un equipazo que he venido siguiendo desde hace muchos años.

Volviendo a lo musical, usted cuenta con una gran trayectoria musical en gran parte del mundo, pero, ¿qué significa España para usted?

Me identifico mucho, no solamente con los españoles, sino con la cantidad de gente que ha tenido que emigrar por diferentes razones. Allá viven muchas personas latinas. Me identifico mucho con el hecho de que mi abuela gallega este siempre me hablaba de su tierra y de cómo era su vida cuando era chiquita allí, y uno se empieza a encariñar. Mi abuela de apellido Atrio siempre nos preparaba cositas de comer que tenían que ver con su. Eso viene en el ADN de cada uno de nosotros los que vivimos en Latinoamérica.

Recientemente, ha estrenado ‘Te echo de menos’, un adelanto de su nuevo disco. Mucha gente asegura que es tu retorno a la balada pop, género en el que se dio a conocer. ¿Cómo será su nuevo disco? ¿Será integro de este estilo?

El álbum, que va a salir el próximo año, viene precedido de un par de singles primero. Todo el disco va a estar dedicado prácticamente a ese amor romántico despechado. Está lleno de, por un lado, tristeza y, por otro lado, esperanza y nostalgia. Es un poco la materia prima con la que yo aborde la música desde mis comienzos.

Cuando se dice que regresó a la balada es porque hice un álbum de tangos en homenaje a mi abuelo y a mi padre primero. También lancé un disco dedicado al espíritu, que es totalmente de fe y se titula así precisamente. Entonces, claro, después de tres años, regreso a las canciones románticas, que son las que me dieron a conocer en Iberoamérica.

Entonces, ¿se trata de regreso a sus raíces musicales?

Sin lugar a duda. Es un regreso al comienzo de mi carrera, que ha sido fundada bajo los cimientos del romanticismo y del despecho.

A lo largo de su carrera, ha vendido un total de 25 millones de copias. A la hora de preparar un nuevo disco, ¿eso le supone más seguridad o más presión?

Entiendo que cuando vienes transitando una carrera de tanto tiempo, hay ciertas cosas con las que tú cuentas como con un público que te ha respaldado, pero eso no quiere decir que no tenga el compromiso de seguir mejorando a medida que va pasando el tiempo.

Este álbum debe tener algún elemento que atraiga la atención de la gente. Me sucedió con el último álbum de baladas, que se llamaba. Me dio infinidad de alegría con mi público. Entonces, se trata de precisamente de, a través del respeto que uno tiene por el público, ir haciendo cosas que marquen un poco la evolución que puede tener. Ten en cuenta que los tiempos han ido cambiando. La estructura de la balada ha cambiado desde el inicio de mis comienzos. Antes era estrofa-estribillo-estribillo y moría la canción. Hoy en día hay elementos como los pre-coros. Obviamente uno tiene que ir evolucionar.

A principios de noviembre, se estrenó ‘Los Montaner’ en Disney+, un docureality en el que muestra el día a día de su familia con Ricky y Nau, Eva Luna, Camila, usted y su esposa Marlene Rodríguez. ¿Cómo surgió esta idea y cómo lo lograsteis hacerlo, ya que sois todos artistas y vuestras agendas son difíciles de cuadrar?

Todos andamos constantemente de arriba para abajo. Como tú decías, es muy difícil cuadrar las agendas, pero lo logramos.

La idea comenzó hace 18 años cuando todavía mi mamá, la Nona, todavía vivía con nosotros. Ahora, que en paz descanse, está en el cielo. Era descendiente de italianos. Mi abuela era siciliana y mi abuelo Montaner era catalán. Ella era muy particular y cómica sin saberlo. Nos hacía reír mucho con todo, tanto que decíamos esta cosa debería estar grabada, y así empezamos. Grabamos cosas sin que ella se diera cuenta y nos reíamos. Esta idea fue transitando, esperando el momento de que sucediera. Ahora mis hijos crecieron. Tenemos muchos más elementos que pueden ayudar a la excusa de hacer un docureality. Ellos tienen una carrera propia todos. Eva Luna, Camilo por su lado, Mau & Ricky por el suyo. Mi nuera, mi esposa, que hace una maravillosa carrera como cineasta y escritora. Hoy hay más excusas y mayores motivos para que hiciéramos algo como lo que estamos haciendo.

Entonces, un día llega la gente de Disney+ y nos dice que se quieren ser la ventana de este proyecto. Para nosotros ha sido una inmensa alegría porque creo que no hay mejor manera de este que a través del Disney+ para mostrar el día a día de nuestra familia.

¿Ser una familia de artistas os ha unido más aún?

Yo creo que sí porque hay como común denominador, aparte del inmenso amor que tenemos. Hay temas en común. Mi casa siempre fue un despelote porque pasabas por una habitación y Mau estaba tocando la batería. En la otra, Ricky tocando con su guitarra eléctrica. Yo por mi lado, Eva Luna con sus clases de piano. Mi casa siempre ha sido de mucha sonoridad. Obviamente, esto nos ha unido mucho más.

Has sido coach de ‘La voz’ en Argentina, Colombia y México. ¿Te gustaría serlo en la versión española? ¿Y jurado en algún otro talent?

A mí me encanta estos formatos. Soy un enamorado de este género. Me encanta el descubrir y escuchar nuevos talentos. Hice ‘Idol’ en una época cuando estaba muy fuerte el en América y ya llevo que 10 ediciones de ‘La voz’ entre México, Colombia y Argentina. Además, como productor que soy, me gusta darles la oportunidad, grabándole sus primeros tracks. Así que, por supuesto. Si surge, me tendréis viviendo por allí. Toda excusa es buena para estar en esa tierra tan hermosa.