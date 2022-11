'Hablando claro' ha vivido un tenso momento a causa de la nueva huelga del transporte por carretera. Después de dar voz a un camionero que desmontó los motivos de la protesta, Marc Calderó dio por zanjada este lunes una entrevista en directo con Manuel Hernández, portavoz de la Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte y afín a VOX, después de los ataques y acusaciones que ha vertido contra el programa de TVE y otros medios de comunicación.

Solo instantes después de que Calderó le presentase, Hernández atacó a la prensa sin esperar ni siquiera a la primera pregunta del presentador: "En primer lugar, quiero denunciar públicamente el trabajo de los medios, en este caso vosotros que sois una cadena pública, la línea editorial que estáis siguiendo, para intentar minimizar, desacreditar y transmitir que no hay ningún problema. Están haciendo un flaco favor a la libertad de información. Están manipulando los datos”.

El presidente de la Plataforma para la Defensa del Transporte defiende el seguimiento de la primera jornada del paro indefinido convocada por la organización#HablandoClaro14N ▶https://t.co/CfpoB46331 pic.twitter.com/dhQd8TkSwJ — Hablando Claro (@HablandoTVE) 14 de noviembre de 2022

“Como comprenderá voy a defender el trabajo tanto de mis compañeros como el mío", le contestó el presentador, que llegó a pedirle calma ante su actitud a la ofensiva al invitado, que llegó a acusarle de "estar incitando a que sí que tenga que haber problemas".

Tras varios intentó de Calderó para reconducir la entrevista, Hernández se negó a contestar a las preguntas del presentador de 'Hablando claro': “Ahora me tienen que escuchar ustedes, porque me están desacreditando y haciendo una campaña de desprestigio”.

"Si no me escucha, tendremos que intentar hablar en otro momento", le dijo Marc Calderó a Manuel Hernández, que afirmó que “se están metiendo con miles de familias” desde el programa: "Eso no se lo vamos a permitir a TVE y a los poderes que a ustedes les dominan”.

“Nuestro trabajo no es el de intoxicar, le pediría por favor que cambiase el tono”, le advirtió el comunicador al transportista afin a Vox, además de pedirle que dejase de “faltar al respeto” a la profesión: "Los que faltan al respeto son ustedes".

La tensión entre ambos no cesó, ya que Hernández volvió a acusar al programa de "intoxicar" y de estar protegiendo "a los grandes lobbies del transporte": “Si esto sigue, igual ustedes tendrán que cambiar las noticias".

Lejos de quedarse callado ante las acusaciones infundadas de Hernández, Marc Calderó volvió a dibujar una nueva línea roja a la entrevista que estaba intentando hacer en pleno directo: "No nos puede dar lecciones de periodismo". "Doy lecciones de transporte", le espetó el portavoz de la Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte.

Vista la actitud del entrevistado, Calderó dio por concluida la entrevista, poniendo posteriormente en valor la labor de la redacción de 'Hablando Claro': "Como parece imposible que podamos tener una entrevista como Dios manda, vamos a dejar esta entrevista". "Tú lo has intentado, pero si no escucha...”, le dijo Lourdes Maldonado, que se sumaba a esa reivindicación.