'Viva la vida' se despidió este domingo para siempre de los espectadores tras cinco años en emisión en las tardes del fin de semana. Acompañada por los colaboradores y el equipo de redacción del programa, Emma García no pudo evitar emocionarse al cerrar una etapa que inició en 2018, cuando sustituyó a Toñi Moreno al frente del espacio: "Asumí un reto con mucha ilusión, mucha humildad y muchas ganas de aprender".

Mirando a cámara, la presentadora pronunció un discurso de despedida: "Cada vez que vas a un programa tienes que aportar algo de ti, en este caso quería mostrar mi parte más vulnerable y menos controladora". "No es fácil siendo como soy yo, pero tengo que decir que ha sido fácil gracias a vosotros, querido equipo. Me he sentido muy arropada desde el minuto uno", aseguró.

Con los ojos vidriosos, la vasca se mostró muy agradecida con todos sus compañeros: "He estado arropada por vuestro trabajo profesional y por vuestras miradas cómplices. Habéis estado conmigo en uno de los momentos más difíciles de mi vida y para mí ha sido súper importante sentiros".

"Sé que nos vamos a volver a encontrar en esta noria televisiva que es nuestro trabajo. Somos muy afortunados de haber llegado hasta aquí, compañeros. Os quiero mucho", finalizó García.

En ese instante, uno de los redactores cogió el micrófono para dedicarle unas cariñosas palabras a la comunicadora de parte de todo el equipo: "Ha sido muy fácil trabajar a tu lado. Hemos sentido cómo te has preocupado por nosotros, sobre todo estas últimas semanas".

Justo después dieron paso a un vídeo grabado esa misma mañana, con Emma García entrando a la redacción entre aplausos mientras sonaba el tema 'Viva la vida' de Coldplay. El broche final lo puso un coro que interpretó esa misma canción al tiempo que los colaboradores rompían a llorar. "Gracias y hasta siempre", finalizó la presentadora.