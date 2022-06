'Got talent' acaba de comenzar las grabaciones de su octava edición. El programa de Telecinco ha empezado a grabar esta semana las galas de audiciones, que volverán a contar un año más con Santi Millán como maestro de ceremonias. La gran novedad la encontramos en el jurado, al que se incorpora Paula Echevarría.

La actriz y modelo se suma este año al talent show para acompañar a Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide, que vuelven a repetir como jueces. Todos ellos se encargarán de valorar las actuaciones de los aspirantes que intentarán recoger el testigo de Dúo Turkeev, que se alzaron con la victoria el pasado mes de diciembre.

Mediaset anunció el pasado mes de mayo el fichaje de Paula Echevarría por 'Got talent'. En la nota de prensa enviada por el grupo, la intérprete mostraba su entusiasmo por incorporarse al programa: "Es un formato que, como espectadora, me ha hecho alucinar y me ha emocionado mil veces. Mi padre es fan número uno del programa y fue con él con quien empecé a engancharme".

Respecto a sus compañeros de faena, la intérprete solo tuvo buenas palabras hacia ellos: "Son geniales y estoy segura de que encajaremos a la perfección. Creo que con Dani me voy a reír mucho, que Risto me va a dar mucho cariño, porque a pesar de su fachada es muy amable y cariñoso, y que Edurne va a ser con la que más cosas en común voy a tener".

Con la llegada de Paula Echevarría a la mesa del jurado, Telecinco confía en atraer de nuevo el interés del público por 'Got talent'. Su última temporada registró mínimo histórico con un 15,8% y 1,7 millones de espectadores de media, empeorando así los datos de su quinta (21,7%) y sexta (19,7%) edición.