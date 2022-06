La productora de 'Cuéntame cómo pasó' ha realizado un comunicado tras las declaraciones de Imanol Arias, en las que carga brutalmente contra TVE. Los responsables de Grupo Ganga aseguran que "se sienten abochornados" por lo que ha dicho el intérprete de Antonio Alcántara.

La productora reitera que "ninguna persona de esta productora comparte las afirmaciones realizadas por Imanol" y dejan constancia de su "respeto absoluto hacia todos los miembros del Consejo de Administración de RTVE y sus decisiones".

El grupo deja muy claro que "nunca hemos recibido consignas por parte de RTVE" a la vez que agradecen "la libertad" que siempre les han ofrecido. Finalmente, muestran su orgullo "por todo lo que hemos conseguido juntos a base de trabajo sólido y continuado por ambas partes".

Comunicado oficial de Grupo Ganga en relación a las declaraciones de Imanol Arias en las que hace referencia a diversos temas en relación con Cuéntame y RTVE pic.twitter.com/Nw07eNCiTP — Grupo Ganga (@GrupoGanga) 10 de junio de 2022

Este comunicado se produce después de que el actor asegurase en una televisión de Bilbao que es "insoportable" trabajar en TVE y que esperaba "no volver en mucho tiempo a estar involucrado en nada público de este país porque es insoportable".

El actor llegó a asegurar que había dado un ultimátum para seguir en la serie: "O me ofrecen un final corto y bueno o chao mercao". Además, también criticó que la ficción no se hiciera con trabajadores de la cadenas asegurando que "9.000 personas que yo he visto, que no hacen nada, que sobran".