Lo prometió y lo hizo. Blanca Portillo regresó en la noche del lunes a 'La Resistencia', apenas unos días después de su primera visita, para celebrar en el programa su primer premio Goya. La actriz se hizo con el galardón a mejor actriz protagonista por su papel en 'Maixabel' y acudió con las estatuilla al programa de David Broncano después de que el programa hiciera un "conjuro" para que lo ganara.

La intérprete fue recibida entre vítores y aplausos del público: "Estoy súper feliz" dijo nada más poner un pie en el escenario. Portillo sacó de una bolsa el cabezón, que sirvió de bate para destrozar una taza: "No todos los Goya pueden decir que han roto una taza de 'La Resistencia'", dijo entre risas.

Además del Goya, la actriz llevó jamón de jabugo y unas lonchas para Jorge Ponce "por el día de San Valentín". Todo vino a raíz de que en su anterior visita confesara que estaba enamorada del colaborador del programa. Él se lo devolvió recitándole un poema que le había escrito.

En San Valentín, el amor de Blanca por Jorge tenía que ser correspondido.

"Blanca, por ti yo cruzaría un océano a nado con un bañador que me quedara pequeño. Blanca, por ti yo mataría a un montón de cachorros pero sería un detalle que me explicaras la razón. Blanca, por ti yo incluso vería la gala de los Goya pero tienes que decirme que lo nuestro va en serio. Blanca, por ti yo compraría una yegua embarazada para que cuando tuviera una cría poder llamarla Blanca Potrillo. Blanca, por ti yo bailaría en el TikTok de Pablo Motos aunque no tuviera muchas ganas, como les pasa a todos excepto a Pablo Motos", decía el poema.