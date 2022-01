El miércoles Celia Villalobos entró por teléfono en 'Todo es mentira' para responder a las críticas que habían suscitado sus mofas sobre Pablo Iglesias. A raíz de que el exlíder de Podemos haya vuelto a la primera línea mediática y los comentarios que esto ha provocado, Iglesias salía a defenderse expresando que solo se le criticaba a él y no a otros expolíticos como el caso de Villalobos, colaboradora habitual de varias tertulias.

Esto dio pie a que Celia Villalobos se dirigiera a Iglesias y le dedicara unas polémicas palabras: "Pablo, mírame de frente. Estás mucho más guapo desde que estás en tu casita. ¿Y los niños, están bien los niños? Que si hace falta voy y te echo una mano para cuidártelos, porque tu mujer te hace muy poquito caso. Oye, por cierto, los dientes te los has arreglado, ¿no?".

El vídeo se viralizó en Twitter y provocó a su vez la respuesta de Iglesias: "Esta señora solo puede dar lástima. Lo que es preocupante y repugnante es el tipo de televisión y el tipo de periodismo que fabrica estos espectáculos. No mires solo al juguete roto de cada día; la degradación es responsabilidad de los que hacen la escaleta y conducen el programa".

Celia Villalobos asegura estar "perpleja"

Cuando entró en directo en el programa, Villalobos afirmó estar "un poco perpleja, pero bien". Ella se defendió afirmando que bromeaba: "Creo que se vio claramente que estaba gastándole una broma a Pablo Iglesias. Se me había olvidado que con Pablo iglesias no se puede bromear". "Él dijo que se iba a dedicar a cuidar a sus hijos, lo cual me parece que es muy positivo. Parece que no le gustan las bromas", afirmó, para después añadir: "Siento en el alma que se lo haya tomado tan mal".

Eso sí, la tertuliana dejó claro a Risto Mejide que no se estaba disculpando con Iglesias: "No, estoy perpleja. Porque se me había olvidado que hay determinadas personas que son intocables". "No sabía que era pecado nombrar a sus hijos", insistió. Fue entonces cuando Risto salió a defender al exvicepresidente: "No es lo mismo que él diga que va a cuidar a sus hijos que tú, dentro de una broma metas el tema de la familia, que me parece innecesaria".

Aún así, Risto echó un capote a su colaboradora: "Está claro que no querías injuriar a Pablo Iglesias, sino que estabas haciendo una broma. Yo lo tenía claro, pero hay gente que ha pensado lo contrario". Villalobos se disculpó con el presentador únicamente: "Siento muchísimo haberte metido en esto".