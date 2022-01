La confirmación oficial de Antonio David Flores y Marta Riesco como pareja ha provocado una lluvia de reacciones entre los rostros más reconocidos de la prensa televisiva. Lydia Lozano también ha querido mojarse en este aspecto y ha cargado duramente contra la reportera de Telecinco por la polémica surgida en torno al arranque del noviazgo por si ha habido infidelidad a Olga Moreno.

Uno de los asuntos que más interés está generando desde que se confirmase la relación es cuándo dio comienzo y si fue paralela al matrimonio de Antonio David con Olga. Lozano ha querido dirigirse a Marta Riesco por este motivo: "No me vengas a decir que teníais muy buen rollo, que te gustaba Antonio David, pero que hasta que salió.. la noticia no os fuisteis a un hotel... No, mi vida. No. Tú estabas como loca por él y se lo contaste a tus íntimos amigos. Mientes mucho".

La tertuliana de 'Sálvame' dio más detalles de cómo arrancó el noviazgo más mediático de la semana: "Antonio David estaba loco de amor por ti, tú estabas entusiasmada y aceleraste el proceso". Por ello, le daba un consejo a Marta: "No das una fecha de cuándo empezaste con él porque si la das, mentirías", sentenció.