Paz Padilla vuelve a situarse en el foco de las críticas, esta vez por lanzar un peligroso mensaje sobre las vacunas en sus redes sociales. La presentadora realizó este miércoles un directo con Anne Igartiburu y María del Monte en el que, además de desvelar que ha pasado el covid por segunda vez, compartió un discurso que ha sido recibido con estupor.

Después de que María del Monte le preguntara que si tiene puestas las dos dosis de la vacuna, la conductora de 'Sálvame' sorprendió con su respuesta: "Si es que da igual, las vacunas no sirven para nada". Acto seguido empezó a pronunciar un discurso que no ha tardado en viralizarse por Twitter.

"Te meten la de la puerta pero ya no sirve contra la ventana. Por muchas vacunas que te pongas, el virus entra por otro lado y te infecta", mantuvo mientras Anne Igartiburu intentaba cambiar de tema: "Bueno, a ver chicas...". "Lo bueno es que en África se ha contagiado tanta gente que ya está inmunizada y se piensa que este será el final del covid", añadió Paz.

Cabe recordar que las vacunas no evitan el contagio, sino que ayudan a que los síntomas sean mucho menos agresivos. Que Paz Padilla haya dicho que estas inoculaciones "no sirven para nada" no le ha hecho ninguna gracia a Belén Esteban, su compañera de programa, que ha respondido con un breve pero contundente mensaje.

La colaboradora de 'Sálvame' ha compartido el vídeo en sus stories de Instagram junto a un texto en el que recuerda la importancia de la vacunación: "Hay cosas innecesarias y esta es una de ellas. Nos tenemos que vacunar".