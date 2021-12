'Secret Story: La noche de los finalistas' nos dejó un importante enfrentamiento entre Gemeliers y Kiko Jiménez. Los artistas no dudaron en contestar al colaborador por las críticas que les hizo a lo largo del debate conducido por Jordi González: "Que lleguéis a la final no quiere decir que os lo merezcáis".

"Mi opinión: habéis sido muy falsos, muy hipócritas y siempre habéis querido quedar bien con todo el mundo para no tener enemigos, para llevar vuestra línea de cantantes que vienen a promocionarse", continuó Jiménez, añadiendo que estaban en "un reality de convivencia y hay dieciséis personas más": "No cabe en ninguna cabeza que no haya roces. Si hay alguien te que te cae mal y vas y se lo dices, no importa, no va a manchar vuestra imagen. Esa es mi impresión".

Los Gemeliers vienen bien fuertes contra Kiko Jiménez #SecretFinalistas pic.twitter.com/7OAS95qtG8 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) 26 de diciembre de 2021

Después de que llegase a preguntarles si eran así de falsos en la vida real, Daniel Oviedo fue el primero de los Gemeliers que tomó la palabra para responderle con cierto tono de humor a Kiko Jiménez: "Soy peor. Al final, tienes que guardar un poco la compostura. Es verdad que mi hermano y yo, quien nos conozca en la vida real, siempre estamos de risas".

"La verdad es que me importa una mierda lo que diga este señor, sinceramente. Lo siento", contestó Jesús posteriormente, lejos del humor que utilizó su hermano. "Es una pena que le importe una mierda mi opinión, porque mucha gente que te ve y no te ha votado, de esa gente también te importa una mierda su opinión", replicó Jiménez, que volvió a hacer hincapié que habían ido a un reality, no a un talent: "Entonces, te quedas en tu casa componiendo y te patrocinas por otro medio".