Pedro Sánchez ha anunciado la intención de aprobar un bono cultural de 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años. La medida irá incluida en los Presupuestos de 2022, que están a punto de aprobarse en el Consejo de Ministros, y ha generado todo tipo de comentarios. Este miércoles, Vicente Vallés analizaba esta propuesta en 'Antena 3 Noticias' y aprovechaba para lanzar nuevos tiritos al gobierno.

"Hay unanimidad entre los dos partidos del Gobierno sobre el bono de 400 euros para gastarlo en cultura. Solo se podrán beneficiar aquellos que cumplan 18 años...", informó el presentador, que después añadió: "Justo la edad de votar".

Los dardos no acabaron ahí, y puso el foco en las palabras de Yolanda Díaz, dando a entender que intentaba apropiarse de esta idea: "A Podemos le parece muy bien esta metida, pero asegura que no es idea de Pedro Sánchez, de hecho la vicepresidenta, Yolanda Díaz, ya ha anunciado que también ellos habían pensado en poner en marcha este bono cultural".

"Lo que no han explicado Yolanda Díaz ni Pedro Sánchez es por qué este bono a la cultura de 400 euros es solo para quiénes cumplan 18 años y no para quiénes tienen 17 o 19 o 20", añadió el presentador, que para rematar soltaba: "Para lo que no hay nuevas ayudas es para hacer frente al precio de la luz, que sigue desbocado".