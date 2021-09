'Sálvame' cuenta desde el lunes con jugosas bazas para luchar por recuperar el liderazgo frente a 'Tierra amarga'. Además del regreso de Jorge Javier Vázquez a su puesto, Carmen Borrego se "reestrenó" el lunes como colaboradora tras haber abandonado el programa hace dos años junto a su hermana Terelu Campos. Ella y Alba Carrillo son los nuevos fichajes del espacio de cara a esta temporada.

El programa preparó con honores la llegada de Borrego convirtiéndola en la "reina" del cortijo. Tras llegar a Mediaset en un carro de caballos, la nueva tertuliana se sentó con Jorge Javier, que indagó en los motivos por los que no continúa colaborando en 'Viva la vida'. A ella se le escapó el motivo por el que se despidió este fin de semana del espacio: "Carmen Borrego está aquí y podía haber seguido en 'Viva la vida', lo que pasa es que la productora ha decidido que no". "¿Te han echado?", preguntó entonces sorprendido el presentador, a lo que ella matizó: "No, no me han echado. Me han dicho que no querían que se compaginara". "O sea, que te han echado", dijo con sorna Jorge Javier. "No, echarme tampoco...", insistió Borrego, a lo que el conductor añadía: "Que te han echado, no sabía que te habían echado".

"Que no, que ellos no han querido que continúe. Yo hubiera continuado en Viva la vida y Sálvame. No voy a hablar mal de 'Viva la vida'. No me han echado, se ha llegado a un acuerdo para que no continúe", intentó explicarse Carmen. Su respuesta no convenció al conductor: "¡Hombre! ¡Eso es un pedazo de eufemismo!". "A mí me hubiera gustado seguir, allí nunca se han portado mal conmigo", se limitó a decir ella.