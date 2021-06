La detención de José Luis Moreno por un supuesto delito de organización criminal ha provocado un aluvión de comentarios en redes sociales, donde se han hecho bromas de todo tipo con el que fuera ventrílocuo. Pero más allá de los memes, otro nombre se ha convertido en Trending Topic al descubrirse toda esta polémica: el de Yolanda Ramos.

La actriz entrevistó a Moreno en el programa 'Hable con ellas', que Telecinco emitió por vez primera en el verano de 2014. Allí Ramos no se cortó en preguntarle al productor: "¿Usted sabe que me debe 25.000 pesetas?". "Para mí entonces era un dineral. Yo fui a 'Noche de fiesta' y salí bailando de las últimas y jamás se me pagó", afirmó la cómica.

"¿Pero firmaste contrato y todo?", le preguntó entonces el productor, a lo que ella respondió: "No firmé nada". "No le acuso a usted directamente, pero yo lo he vivido. Llamaba y decía, como una inocente, 'es que no me habéis pagado'. Y me decían: '¿Qué está diciendo? ¿Tú tienes firmado algo?'. Lo mismo que me ha dicho usted", explicó Ramos.

"Usted era el productor, que le oía por el micro. ¿Pero a quién se las pido? Yo ya no sé a quién invitar al programa. ¿Miramos las fechas, usted me paga y yo lo dono?", incidió Ramos, lo que provocó el enfado de Moreno: "Según va transcurriendo la entrevista me doy cuenta de que no he venido a un sitio amable", afirmó.