La emisión de la Eurocopa está provocando que Mediaset ponga patas arriba las parrillas de sus principales canales. Por este motivo, el grupo ha decidido introducir importantes cambios en su programación el próximo martes 15 de junio que implican tanto el regreso de 'Sálvame Tomate' como el cambio de emisión de 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

La versión más reciente de 'Sálvame' vuelve dos meses después de su despedida. Aún así, se trata de una versión reducida que arrancará a las 20:00 y finalizará a las 20:25 horas, momento en que se dará paso al previo de la Eurocopa. De esta forma, Telecinco prescindirá el martes de 'Informativos Telecinco' con Pedro Piqueras, el cual parecía que iba a ocupar esa franja de apenas 25 minutos.

Cabe destacar que 'El precio justo' pasará a emitirse en la franja matinal de Cuatro, en el hueco que hasta ahora ocupada 'El concurso del año' a partir del próximo lunes 14 de junio.

En lo que respecta a 'Supervivientes: Tierra de nadie', la próxima semana se emitirá de forma íntegra en Cuatro y dará comienzo a las 21:40 horas, ocupando parte del access en sustitución de 'First Dates'. Lo que sí mantiene su emisión es 'Love is in the air' en Telecinco, aunque verá retrasada su hora de inicio a la medianoche, una vez haya finalizado el partido de fútbol.

Asimismo, 'Cuatro al día' adelantará su horario y se emitirá de 15:30 a 17:30 horas, justo antes del partido de la Eurocopa. Con este cambio, Cuatro prescinde por el momento de 'Todo es mentira' y apuesta únicamente por el magacín presentado por Joaquín Prat.