Antena 3 emitió este viernes una nueva entrega de 'La voz kids'. En la cuarta noche de audiciones a ciegas, los coaches ampliaron sus respectivos equipos con nuevas jóvenes promesas de la música.

Vanesa Martín y Melendi fueron los que más éxito tuvieron, reclutando a tres pequeños artistas cada uno. David Bisbal consiguió incorporar a su equipo a dos nuevos concursantes, misma cantidad que fichó Rosario Flores para el suyo propio.

Carla, Samanta y Marina se quedan con Vanesa

Una de las grandes vencedoras de la noche fue Vanesa, que incorporó a su equipo a tres nuevos artistas. Una de ellas fue Carla, que a sus 15 años sorprendió con su potente voz. "Me he dado la vuelta en cuanto has hecho el falsete porque intuía que ibas a tener mucho control. No has desafinado ni media sílaba y sé que estabas nerviosa", le dijo la coach.

Samanta, que pudo elegir entre Rosario y Vanesa, se decantó finalmente por la segunda. "Eres muy pequeña y te queda mucha vida para matizar algunas cosas, pero lo más importante son el corazón y las ganas. Eso lo tienes", valoró la malagueña.

Vanesa destacó por otro lado la dificultad de la actuación de Marina, que también pasó a formar parte de su equipo: "Me he dado la vuelta porque he sentido la necesidad de darte la oportunidad de trabajar aquí, de darte una canción con la que brilles".

Melendi consigue tres 'talentos': Alejandro, David y Lucas

Noche redonda también para Melendi, que fichó otras tres voces para su equipo. Alejandro fue uno de ellos, un joven de 14 años con el que se sintió identificado: "Me veo muy reflejado en ti cuando empecé. Veo en ese personaje una timidez que hay que vencer. Tienes una gran voz y si mejoras llegarás muy lejos".

Pese a los nervios, David también consiguió un hueco en el equipo de Melendi, que destacó su personalidad: "Soy fiel a mis principios y siempre digo que me gustan las voces originales y reconocibles. Eso lo tienes".

Lucas protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche, ya que rompió a llorar cuando el asturiano se giró en el último momento. "Creo que tienes una gran cualidad en la voz, eres muy ágil. No te cuesta cambiar de notas. No te podía dejar escapar porque creo que puedes crecer mucho en este programa", le dijo Melendi tras darle un fuerte abrazo.

José Ángel y Erik, directos al equipo de Rosario

Rosario tampoco se quedó con las manos vacías y consiguió dos nuevos talentos en su equipo. José Ángel, conocido como 'El Popo' en su entorno más cercano, dejó muy sorprendida a la coach: "Te he estado escuchando y hay cositas, pero son los nervios. Tienes un quejío muy bonito y eres muy flamenco cantando".

En el grupo de Rosario también recaló Erik. "Tiene un temperamento y un poderío cantando que me encanta. Tienes mucha fuerza y mucha rabia", destacó la artista.

El equipo de Bisbal aumenta con Samuel y Noa

Bisbal también se llevó dos nuevas voces a su equipo. Samuel cautivó al almeriense, que estaba convencido de que el concursante escogería a Rosario: "Tengo poderes y sé que te vas a ir con ella". Una predicción que finalmente no se cumplió, ya que el aspirante se sumó a sus filas.

El broche de oro lo puso Noa, que tras hacer pleno se decantó por David Bisbal. "Me ha gustado el color de tu voz y tu técnica", comentó el cantante.