Karina está muy cabreada con el puesto que España logró en el último Festival de Eurovisión 2021. La cantante entró en directo en 'Liarla Pardo' (laSexta) para analizar la final del certamen europeo, teniendo muy claro de que Blas Cantó no es el responsable del resultado que obtuvo, sino la propia TVE: "¡No apuestan por Eurovisión!".

"No les podemos echar la culpa ni al intérprete ni a las canciones. Hay que apostar por Eurovisión y contratar a gente para que salgan las luces, las cosas... Que la canción te absorba, no que se quede oscuro", aseguró la subcampeona del certamen con la canción 'Un mundo nuevo' en la edición de Dublín 1970.

Por otro lado, en su intervención en el programa de Cristina Pardo, Karina también alabó a Blas Cantó por su interpretación de 'Voy a quedarme', aunque también mostró su decepción con la cadena pública por la actuación: "A mí me gustaba la canción. Cantó como los ángeles, entonces, ¿qué queremos? Un poquito de movimiento, de que se vea la puesta en escena, que no llevaba la criatura nada, parece que los abandonan a su suerte".

"Debe de ser frustrante, son muchos países y alguien tiene que ganar, pero es que llevamos muchos años con la misma canción. No cambiamos de tono, ni de tema, vaya quién vaya. Aquí falla la organización", dijo la cantante respecto a los 6 puntos que logró Blas Cantó durante las votaciones.

Además, Karina también lanzó un mensaje a los cantantes que quieran representar a España en las próximas ediciones de Eurovisión: "Para oír a un intérprete como Blas que cantó de 12 y que se quede el tercero por abajo, yo diría a cualquier cantante que no vaya, ¿para qué? Sino que lo hagan mejor. Si ponen toda la carne en el asador y no gustamos pues nos lo comemos con patatas. Pero así no".