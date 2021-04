El segundo trimestre del año está siendo muy gratificante para Carlos Sobera a nivel profesional. Además de repetir como presentador de 'Supervivientes: Tierra de nadie', se ha puesto al frente de la nueva versión de 'El precio justo’, primero en el prime time de Telecinco y ahora en las tardes. Además de todo esto, sigue ejerciendo de maître en 'First dates'.

El 'dating show' de Cuatro recibe cada noche a todo tipo de personas, pero quienes todavía no se han animado a visitar el restaurante del amor son los políticos. Sin embargo, esto estuvo a punto de cambiar hace algún tiempo, según ha desvelado el propio Sobera en una entrevista para 'Diez Minutos'.

El presentador ha asegurado que José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, fue tentado para que buscara el amor en 'First dates'. "Se lo propusieron, pero se echó para atrás", ha confesado Sobera. Al parecer, el político popular no necesitaría los servicios del programa: "Me dijo la presidenta (Isabel Díaz Ayuso) que el alcalde liga más de lo que parece".

Al ser preguntado por el político que le gustaría recibir en el espacio que presenta, el presentador de Mediaset señala precisamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Me encantaría que viniera Ayuso. Le pondría con quien ella quisiera, pero tiene que ser alguien con mucha determinación, porque ella la tiene".