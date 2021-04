'El Precio Justo' regresa a televisión con una nueva etapa que estará presentada por Carlos Sobera. Tras varias semanas de promociones, Telecinco ya tiene elegida la fecha para el estreno del mítico concurso, que vuelve a la parrilla española en horario de máxima audiencia.

Será el próximo lunes 5 de abril a las 22:50, tras un nuevo capítulo de la serie turca 'Love is in the air', tal y como ha avanzado Lockout Media y ha podido confirmar Yotele.

La cadena también trabaja en una edición diaria de 'El precio justo', que verá la luz tras su lanzamiento en prime time. Todo apunta a que esta versión se emitirá en la franja que ocupa actualmente 'Sálvame tomate' para competir contra 'Pasapalabra' en Antena 3, que hasta ahora sigue siendo el espacio más visto de la televisión.

Luis Larrodera será la voz del concurso

Producido por Fremantle ('Mask Singer', 'Got talent'), el regreso de 'El precio justo' también tendrá en su equipo a Luis Larrodera, que se convertirá en ‘la voz’ del concurso para presentar y describir los artículos y escaparates cuyo precio han de determinar los concursantes.

El espacio consta de dos Rondas Iniciales, la Ronda Semifinal en la que se decide el finalista y una última ronda en la que el único ganador opta a llevarse el Escaparate Final del programa. Todas las personas del público del plató son jugadores potenciales, pero solo algunos de ellos, seleccionados por sorteo, abandonarán sus asientos para concursar.