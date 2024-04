No hay duda de que en Córdoba no solo se come bien, se come muy bien, y la gastronomía cordobesa copa titulares y referencia a nivel internacional. Ahora, la cocina made in Córdoba adquiere un nuevo reconocimiento al alzarse con el título de Mejor Destino Gastronómico 2024, en la segunda edición de los Premios de los Lectores 2024 de la revista especializada Viajes National Geographic.

Según indica la publicación en la resolución de la votación popular, Córdoba se proclama ganadora con rotundidad en una categoría en la que competía con otros cuatro finalistas: Rías Baixas, Terres de l’Ebre, Costa Guipuzcoana y la provincia de Jaén. Córdoba aspira al título de Mejor Destino Gastronómico de España: aquí puedes votar Tabernas y triestrellado A la hora de elevar a la capital cordobesa a la terna de finalistas iniciales se esgrimió el siguiente argumento: ¿El motivo? “La capital omeya no solo acoge el último restaurante triestrellado por la Guía Michelin, Noor, sino que atesora una amplia red de tabernas históricas y restaurantes inquietos”. Ahora, la revista se extiende en las bondades de la gastronomía cordobesa y son sus tabernas una de las protagonistas. “Si algo caracteriza la gastronomía de Córdoba son las tabernas, algunas de ellas históricas, donde se reúne realmente el pueblo. Lugares de tapeo, de reencuentro, de reunión y confianza donde se saborea la ciudad. Uno de los rincones más conocidos es la Taberna Miguel, conocida cariñosamente como Casa Pisto, que tiene este último como su plato más emblemático, aunque los clásicos como el flamenquín también vuelan. Desde Taberna Salinas, por la que han pasado muchas estrellas, hasta el Rincón de las Beatillas, donde huele a callos y a pescado frito, estos templos gastronómicos son de parada obligatoria en una visita a la ciudad”, señalan. Y si las tabernas apelan a la tradición, el restaurante Noor, del chef Paco Morales, tres estrellas Michelin, representa la modernidad y la innovación, que partiendo del pasado ha colocado a la capital en el presente y futuro de la cocina internacional colocándola en el mapa mundial como uno de los must have de la cocina actual. Los imprescindibles de la cocina cordobesa Para la revista de Viajes National Geographic, los platos son los mejores portavoces de la gastronomía cordobesa. “Una de las recetas estrella es el guiso de rabo de toro, un producto que tiene incluso su propia cofradía. Este es el caso también del salmorejo cordobés, el plato más conocido de la provincia, aunque hay otros que no se quedan atrás y que resultan de la intensa etapa mozárabe, judía y andalusí, como los pestiños, el pastel cordobés, los alfajores o el cordero a la miel”. Estos son los ganadores de los Premios de los Lectores de Viajes National Geographic 2024 Mejor Destino Internacional: Perú Mejor Destino Natural de España: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido Mejor Ruta Gastronómica de España: Vino de Rioja Alta Mejor Detino Gastronómico: Córdoba Mejor Pueblo de España: Trujillo Mejor Ciudad del Mundo: Nueva York Mejor Destino de Playa de España: Menorca Mejor Aerolínea: Iberia Mejor Hotel Urbano de España: Gran Hotel Miramar Mejor Destino Urbano de España: Madrid Mejor Proyecto de Sostenibilidad : Be Blue Mejor Destino Europeo: Islas Azores Mejor Hotel en Entorno Natural de España: Canfranc Estación Mejor Hotel Internacional: Anantara Palazzo Naiadi Mejor Destino Cultural de España: Camino de Santiago Primitivo