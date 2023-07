No hay bebida cordobesa más famosa en España, e incluso en el mundo, que el salmorejo. Este plato es, junto al falmenquín y la mazamorra, el mayor exponente de la gastronomía cordobesa. Y, aunque la mejor opción es prepararlo tú mismo y disfrutar así de una opción fría perfecta para el verano, muchas veces no tenemos tiempo o no nos apetece hacerlo, por lo que terminamos comprándolo en el supermercado. Para que, en este caso, hagas la elección correcta, la Organización de Consumidores y Usuario (OCU) ha determinado cuál es el mejor salmorejo de supermercado.

La OCU analiza los salmorejos del 'súper' Concretamente, la OCU ha analizado 29 salmorejos envasados y que se venden en los diferentes supermercados de España, todos ellos a un precio inferior a 2,50 euros el litro. Para determinar el ganador, se han tenido en cuenta criterios como la calidad de los ingredientes, la denominación, el tipo de envase y la relación calidad-precio. A cada producto le ha otorgado una puntuación en una escala de 0 a 100. Así se prepara un rico salmorejo cordobés El mejor salmorejo Para la OCU, el mejor salmorejo de supermercado, y por ende el mejor representante de Córdoba en este sentido, es el de la marca Auchan, del cual destaca su "sabor algo ácido, viscosidad" así como "bonito color naranja, el más claro de los analizados". Se vende en supermercados Alcampo y tiene un precio de 2,14 euros el litro. Completa el podio el salmorejo Alipende de Ahorramás (2,15 euros/litro), que destaca por "su sabor e intensidad moderada" a parte de su "excelente apariencia". El terce puesto es para el Chef Select de Lidl, que cuesta 1,89 euros. Receta del salmorejo Estos son los ingredientes del salmorejo cordobés: Pone una mala valoración al salmorejo y se pone en contra a media Córdoba Ingredientes Un kilo de tomates maduros

200 gramos de pan duro

150 ml de aceite de oliva

Un diente de ajo

Un huevo

Taquitos de jamón ibérico

Sal al gusto Preparación Pelar los tomates y cortar en trozos grandes. Triturar con ayuda de una batidora.

Colar para retirar cualquier pepita o rastro de piel que haya podido quedar.

Añadir el pan en cachos pequeños y dejar reposar unos 15 minutos. Una vez haya ablandado, triturar con la batidora.

Añadir el ajo pelado, el aceite y la sal y volver a triturar.

Dejar reposar un par de horas en la nevera.

Quince minutos antes de consumir, cocer el huevo y cortar en trozos pequeños.

Servir el salmorejo y decorar con el huevo, el jamón y un chorro de aceite de oliva.