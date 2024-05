Hay quienes consideran que, en cuanto que creador de la saga ‘Star Wars‘, George Lucas es uno de los principales responsables de que el cine se parezca cada vez más en una mera fábrica de dólares y palomitas; nadie lo diría, eso sí, a juzgar por la apabullante ovación que ha recibido hoy -aplausos, alaridos, silbidos, quizá algún jadeo orgásmico- que ha recibido hoy instantes antes de su encuentro con el público del Festival de Cannes, que mañana le hará entrega de una Palma de Oro en honor a sus más de 50 años de carrera. “Es un gran honor, y un tipo de reconocimiento al que no estoy costumbrado, puesto que no solía hacer el tipo de películas que ganan premios”.

Lo cierto, en cualquier caso, que Lucas ya participó en Cannes -en la sección paralela entnces conocida como Quincena de Realizadores- con su primer largometraje, ‘THX 1138‘ (1971), relato de ciencia-ficción distópica basado en uno de los cortometrajes que había dirigido durante sus años en la escuela de cine. “Por entonces estábamos dispuestos no solo a hacer películas sin cobrar, sino a pagar por hacerlas”, ha recordado hoy. Es entonces, asegura, cuando asumió el método que lo acabaría convirtiendo en una de las figuras más relevantes de la historia de Hollywood. “Perseverar en el empeño de hacer una película, no dejar nunca de apretar, no rendirse jamás”.

Por aquel entonces, principios de los 70, Lucas ya había empezado a escribir lo que acabaría convirtiéndose en la epopeya más famosa de la historia de la ciencia-ficción -la rebelión de Luke Skywalker, Han Solo y la princesa Leia contra el Imperio- y que también es metáfora perfecta de otra contienda, la que autores como Coppola, Altman, Scorsese y él mismo libraron contra el viejo Hollywood en pos de un cine que diera libertad a la figura del director. “Cuando nosotros empezamos, era imposible acceder al sistema de los estudios si no era por enchufe”, recuerda. “Pero entonces sucedió algo mágico: a mediados de los 60 los fundadores de Hollywood se fueron jubilando y los estudios fueron adquiridos por compañías como Coca-Cola, que no tenían ni idea de hacer películas y contrataron a muchachos jóvenes como nosotros porque pensaban que sabíamos lo que hacíamos. Por supuesto, se equivocaban”.

Mucha gente desconoce que Lucas es quien originariamente fue elegido para dirigir ‘Apocalypse Now‘ (1979) y que, antes de ser reemplazado por Francis Ford Coppola en el cargo, trabajó junto al guionista John Milius en una versión de la historia que posteriormente acabó sirviéndole de inspiración a la hora de dar inicio a ‘Star Wars‘. “Estaba muy influenciada por la guerra de Vietnam, e iba a ser una sátira en la línea de ‘Teléfono Rojo: Volamos hacia Moscú‘ (1964)”, recuerda. Cuando enseñó la primera entrega de su saga de las galaxias a los productores, añade, su reacción fue inconfundiblemente negativa. “La película no les gustó nada. Accedieron a estrenarla a regañadientes en Estados Unidos, e inicialmente solo se proyectó en 32 salas en todo el país”. Poco después, sin embargo, ya se estaba exhibiendo en más de 1.000 cines. Y, como ahora sabemos, aquello fue solo el principio.