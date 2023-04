"Neverland es un lugar que pertenece a todo el mundo, así que todo el mundo merecer ir". Es la frase con la que el actor Jude Law, uno de los protagonistas de la película 'Peter Pan y Wendy', justificaba el sentido que tiene que un intérprete como Noah Matthews Matofsky forme parte del elenco del filme. El joven británico, de 15 años, se ha convertido en el primer actor con síndrome de Down con un personaje principal en una cinta de Disney.

Aunque el largometraje será el debut de Matthews en la pantalla grande, no es su primera experiencia en la interpretación, porque ya había intervenido en diversas funciones teatrales. En la superproducción basada en el clásico de James Matthew Barrie, que llega a la plataforma Disney+ el próximo 28 de abril, desempeña el papel de Sligthly, el líder de la banda de los Niños Perdidos que luchan contra el malvado Capitán Garfio interpretado por Law. En el reparto también aparecen Yara Shahidi, en el papel de Campanilla, Alexander Molony, como Peter Pan, y Ever Anderson como Wendy.

El joven, que asiste a clases de teatro los fines de semana y espera estudiar Arte Dramático en la universidad, se presentó al 'casting' por iniciativa propia al enterarse de él en la agencia de talentos inclusivos a la que estaba apuntado como modelo. Y encandiló rápidamente al director, David Lowery. Ambos comparten una gran pasión por la novela 'El señor de las moscas', de William Golding, que consideran determinante para entender a los Niños Perdidos de la historia de 'Peter Pan'.

"Fue una experiencia increíble. Tenía mi propio tráiler e hice muchos amigos fantásticos. Todos aprendimos a pelear con espadas y me encantó", explicó al diario británico 'The Sun'. "Tenía mucho guion y me lo tenía que aprender muy rápido, pero fue muy emocionante y lo disfruté mucho", añadía.

Su madre destacó en 'The Sun' "que como capitán de Niños Perdidos, el personaje de Noah demuestra que el síndrome de Down nunca tiene por qué detenerte”. Algo en lo que coincide su hijo: "Puedes hacer cualquier cosa. Sueña a lo grande", es su lema.

Inclusión

Con la elección de Matthews, Disney da un paso más en su apuesta por la inclusión, pero anteriormente más centrada en temas raciales, como la Sirenita negra que interpretará Halle Bailey.

El joven intérprete británico dará así visibilidad a las personas son síndrome de Down, como pasó en otros títulos como la serie de los años 90 'A fuerza de cariño' ('Life goes on')'. En España, fueron muy celebradas las interpretaciones de Pablo Pineda en 'Yo, también' (ganó el premio al Mejor Actor en el Festival de San Sebastián y estuvo nominado al Goya al Mejor Actor Revelación) y Guillem Jiménez, que fue el primer protagonista con síndrome de Down en una película española con 'León y Olvido'.