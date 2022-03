La hispana Ariana DeBose se ha alzado este domingo con el Oscar en la categoría de mejor actriz de reparto gracias a su papel de Anita en 'West Side Story', la nueva versión del icónico musical homónimo de 1961 ahora llevado a la gran pantalla por Steven Spielberg.

"Incluso en este mundo tan raro, los sueños se cumplen", dijo DeBose emocionada durante su discurso de recepción del premio.

DeBose competía con Jessie Buckley ('The Lost Daughter'), Judi Dench ('Belfast'), Kirsten Dunst ('The Power of the Dog') y Aunjanue Ellis ('King Richard').

Así, la actriz nacida en EEUU y de origen puertorriqueño cumple todos los pronósticos tras su primera nominación en un año en el que lo había ganado todo: Bafta, Critics Choice, SAG Awards y Globos de Oro.

DeBose es Anita en esta adaptación de 'West Side Story', la misma que Rita Moreno encarnó en la adaptación de 1961. Entonces, Moreno se convirtió en la primera mujer hispana que conseguía el Óscar.

Enfundada en un espectacular vestido rojo, la actriz se definió como "afrolatina", resaltó la importancia de la cuestión identitaria y prometió que no olvidará esto cada vez que vea la estatuilla.

Además, quiso agradecer al director, Steven Spielberg, por haber contado con ella para esta producción que refleja las tensiones raciales en el Nueva York del siglo XX a través de las peleas entre los Jets y los Sharks.

Este musical llevado a la gran pantalla ha tenido una gran aceptación por parte del público y el éxito de DeBose era un secreto a voces.

"Me siento muy afortunada de estar aquí con vosotros y quiero decirle a mi madre: "Te quiero con todo mi corazón'", expresó la intérprete, quien también se acordó del resto de sus familiares y equipo en este filme porque "sin ellos, no estaría aquí".