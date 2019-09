La Junta incentivará la contratación de parados por 'el brexit'

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este miércoles el Programa Andaluz de Medidas de Preparación ante la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, que dedica especial atención a la comarca gaditana del Campo de Gibraltar --para la que, entre otras iniciativas, se ha aprobado un fondo de apoyo a municipios dotado con cuatro millones de euros--, y que contempla el refuerzo a los incentivos para la contratación de personas desempleadas procedentes de la aplicación de posibles expedientes de regulación de empleo (ERE) motivados por el conocido como brexit.

En concreto, el plan recoge 112 medidas de preparación y contingencia con el fin de minimizar los efectos y las consecuencias del brexit, especialmente en el Campo de Gibraltar, según han detallado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, y el titular de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco.

Bendodo ha detallado que el documento aprobado contiene un bloque específico destinado a zonas especialmente afectadas por el brexit, como el área que comprende los municipios del Campo de Gibraltar --donde se prevé una especial trascendencia de la salida del Reino Unido de la UE por la existencia de 9.726 trabajadores fronterizos andaluces--, y ha explicado que las medidas se han clasificado en varios bloques, de forma que 62 son de apoyo, seis de promoción; 12 de información; 11 de seguimiento específico; 15 de requerimiento a otras administraciones, y seis medidas concretas.

Entre las medidas de apoyo contempladas se encuentran un plan de contingencia para cada empresa de manera individualizada a través de la agencia Extenda para las empresas afectadas por el brexit y apoyo a empresas que quieran trasladarse desde el Reino Unido; el refuerzo a los incentivos para la contratación de personas desempleadas procedentes de la aplicación de posibles expedientes de regulación de empleo (ERE) motivados por el brexit y a autónomos; avales para pymes afectadas; planes integrales de recolocación: empresariales o territoriales.

Con respecto al Campo de Gibraltar, se establece un fondo de apoyo a municipios de la zona dotado con cuatro millones de euros, la implantación de una estrategia de innovación económica, un plan de implantación de empresas, así como iniciativas de cooperación local (ITI empleo) y un sistema tranviario.

En relación con la Estrategia de Innovación económica del Campo de Gibraltar, el consejero de Economía ha explicado que se materializará en un plan de inversiones para reforzar el capital territorial de la zona, e incidirá en tres bloques "muy relevantes" para el desarrollo económico de la zona; en concreto, uno de empresas, emprendimiento, empleo y formación; otro de transporte, infraestructuras y sostenibilidad, y un tercero de innovación, desarrollo tecnológico y cooperación.

De igual modo, las medidas de promoción contempladas en este plan se refieren a acuerdos con actores turísticos y campañas de comunicación o participación en encuentros profesionales y ferias de turismo; mientras que entre las medidas de información se recogen información y asesoramiento de todos los colectivos afectados de manera específica y, con respecto al Campo de Gibraltar, una ventanilla de información ciudadana y empresarial en La Línea de la Concepción y otra ventanilla de información y atención sobre las repercusiones del brexit, ubicada en la Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar, en Algeciras (Cádiz).

Como iniciativas de seguimiento específico se incluyen el estudio de medidas concretas del impacto del Brexit en normativa de la UE o en financiación; la vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones sociales con respecto a los trabajadores andaluces por parte de las autoridades gibraltareñas y un canal permanente de contacto con las empresas implantadas en las áreas logísticas de interés autonómico para detectar posibles impactos.

En lo relativo a medidas de requerimiento a otras administraciones, se recoge que el Gobierno andaluz reclamará la mejora de la actividad del punto de inspección fronteriza del puerto Bahía de Algeciras; la constitución de una autoridad única que coordine la actividad de los puntos de inspección fronteriza en los puertos andaluces; un fondo de Urgencia de la UE para el brexit; el desdoble de la N-340 en el tramo Vejer de la FronteraTarifa-Algeciras y la mejora de la renovación de la línea Bobadilla-Algeciras con duplicación de vía en el tramo Ronda Bobadilla.

DOCUMENTO ABIERTO

El consejero portavoz, Elías Bendodo, ha defendido que, con este plan, "Andalucía está preparada para la salida del Reino Unido de la UE en cualquier circunstancia, para que tenga el menor impacto posible" en la economía de la región, y para ello se ha "estrechado" desde la Junta su interlocución con ayuntamientos, en especial con los del Campo de Gibraltar.

Ha agregado que el Gobierno andaluz "ha actuado con contundencia ante el brexit y con antelación, porque "hacer frente a las posibles eventualidades de la salida abrupta de Reino Unido de la UE es una prioridad absoluta de la Junta, y al respecto ha lanzado "un llamamiento al Gobierno central para que no pierda ni un minuto" en abordar este asunto porque "va con cierto retraso", ya que "cree que estar en funciones es no tener funciones, cuando no es así".

El consejero de Economía, por su parte, ha querido dirigir "una llamada a la calma" a los andaluces, porque la Junta ha aprobado este miércoles "las medidas para minimizar en todo lo posible los efectos negativos" del 'Brexit', aunque éstos "no son fáciles de calcular" y en todo caso "ya se están produciendo", por ejemplo por la depreciación de la libra esterlina en relación al euro.

Tanto Bendodo como Velasco han apuntado que este paquete de medidas aprobado este miércoles, cuya formulación se acordó en el Consejo de Gobierno del pasado 12 de marzo, y para cuya elaboración se constituyó un Comité de Análisis para el brexit, integrado por una persona representante de cada una de las consejerías--, es un "documento vivo" que recibirá aportaciones de distintos agentes y para el que se siguen "recibiendo propuestas" en la Junta.

En esa línea, Bendodo ha confirmado que la comisión específica para abordar este programa "sigue funcionando" y "no se ha disuelto", mientras que Velasco ha apuntado que a este "documento vivo se le irá añadiendo una estimación de los costes".

El consejero de Economía también ha apuntado que aún no se ha estimado desde la Junta en qué medida va a impactar el 'Brexit' en materia de pérdida de empleo en Andalucía, y ha comentado que son unas estimaciones "muy difíciles de realizar y se van a mover con un margen de error considerable", porque "habrá empresas que no van a despedir a nadie y otras que sí", según la situación concreta de cada cual.

IMPACTO ECONÓMICO

En todo caso, según ha reiterado Velasco, el impacto de la salida del Reino Unido de la UE en la economía andaluza podría suponer entre 500 y 1.200 millones, en función de si hay un 'Brexit' "blando o duro".

Los ingresos por cuenta corriente provenientes del Reino Unido se pueden cuantificar en 4.078,3 millones de euros en 2018, lo que supone una exposición equivalente al 2,4 por ciento del PIB andaluz.

Andalucía fue la cuarta comunidad autónoma española en exportaciones a Reino Unido en 2018 con un volumen de 2.281 millones. Además, el país británico constituye el principal mercado emisor de turistas a Andalucía, que recibió en 2018 a 2.872.409 británicos.

En 2018 residían en el Reino Unido 18.470 andaluces, mientras que en la comunidad residían 75.372 personas con nacionalidad británica, fundamentalmente en la Costa del Sol.