Azúcar Moreno deja plantado a 'Supervivientes'

Azúcar Moreno ha puesto punto final a su aventura en Supervivientes 2019. Completamente decididas y sincronizadas, las hermanas Salazar comunicaron el domingo por la noche su abandono del reality durante el debate presentado por Jordi González, que no pudo ocultar su contrariedad. «Estamos tristes, hemos tomado esta decisión en firme, aunque no queríamos», aseguró Toñi ante la audiencia. «Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas, nos hemos bloqueado y no encontramos la forma de entrar en el concurso», explicó por su parte Encarna. Toñi pidió disculpas a sus fans y a la productora del programa: «Hemos tenido un sentimiento de claustrofobia, de querer correr y no poder. Mi cuerpo luchaba con mi mente, lo siento de verdad», dijo la cantante.