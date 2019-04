Un cazador furtivo de rinocerontes es aplastado por un elefante y devorado por los leones

Solo quedó de él el cráneo y los pantalones. Un cazador furtivo de rinocerontes fue pisoteado por un elefante y luego devorado por unos leones en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, según han informado trabajadores de la reserva (SanPark).

El caso fue revelado por los supuestos cómplices de la víctima, que informaron a su familia que el cazador había muerto aplastado por el paquidermo el 2 de abril, ha relatado a la agencia France Press el portavoz del parque, Isaac Phaahla.

#sapsMP Komatipoort: A human skull found in the Kruger National Park (KNP) is believed to be that of a man reportedly killed by an elephant while poaching with his accomplices on 01/04; duo arrested, rifles & ammo seized. MEhttps://t.co/XXsXpJqTjA pic.twitter.com/4Oye38Eddh