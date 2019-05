¿Tienes una llamada perdida? Cuidado con devolverla

¿Quién no ha recibido una llamada que no le ha dado tiempo a coger? La tentación es devolverla de inmediato, pero en ocasiones esta situación tan común esconde una estafa. Alerta sobre ello, como en otras ocasiones, la Guardia Civil, que indica cuándo no debes contestar a esta llamada perdida. Sobre todo, fíjate en el prefijo, ya que puede que estés ante un timo recurrente mediante el que terceras personas se lucran a tu costa a través de números con tarificación especial.

¿Conoces el timo de la llamada perdida?

No devuelvas llamadas perdidas de estos prefijos



355👉Albania

225👉Costa de Marfil

233👉Ghana

234👉Nigeria pic.twitter.com/dS9KHSLPvI — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 8 de mayo de 2019

En concreto, según explican en un tuit, suelen proceder de Albania, Costa de Marfil, Ghana o Nigeria, por lo que los prefijos te pueden dar una pista cuando veas la llamada perdida en tu teléfono. Acostumbran a usar estos prefijos: 355 Albania, 225 Costa de Marfil, 233 Ghana, 234 Nigeria. Lo más seguro es no devolver la llamada.