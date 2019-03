El Memorial de Auschwitz pide a los visitantes que no se hagan fotos frívolas

El museo del antiguo campo de exterminio nazi de Auschwitz, construido por el Tercer Reich en la Polonia ocupada, ha pedido a sus visitantes que se abstengan de hacerse posados y fotos frívolas en un recinto donde "se asesinó a un millón de personas".

"Cada año nos visitan cientos de miles de personas de todo el mundo, y lamentablemente vemos como una parte de ellos aprovechan su recorrido por el antiguo campo de concentración para hacerse fotos en actitud frívola, sin tener en cuenta que están en un lugar donde tuvo lugar una tragedia humana", explicaron a Efe desde el museo de Auschwitz.

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl