Madrid mantiene el límite de velocidad por contaminación

El Ayuntamiento de Madrid informó ayer de que hoy miércoles seguirá activo el protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno, con lo que permanecerá limitada, como ayer, la velocidad del tráfico de vehículos a 70 kilómetros por hora en la M-30 y en las vías de acceso en el interior de la M-40. El Ayuntamiento activó el lunes esta medida, el nivel 1 del protocolo, una vez superados los niveles de preaviso en zona 1 y siendo la previsión meteorológica desfavorable.

En Barcelona, con las cifras de polución en la mano, la Generalitat de Catalunya ha activado un aviso preventivo por contaminación atmosférica en la capital catalana. No obstante, no está previsto restringir el tráfico porque no es ese el indicador que se ha disparado (NO2). El que inquieta es el de partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM10) en la atmósfera.

Sobre el terreno, la decisión ha afectado a los servicios mínimos del metro, que, por decisión del Govern, se han aumentado para evitar que genere un incremento del uso del vehículo privado. Las frecuencias de paso de los trenes se ha incrementado del 50% al 65% en hora punta y del 30% al 45% en el resto de franjas horarias.