Calles desiertas en MIlán el primer día de aislamiento

Calles desiertas bajo el sol de invierno, algunas tiendas abiertas y pocos transeúntes: en la superficie, Milán parece mantener la calma el domingo después del anuncio rotundo de aislar a 16 millones de personas para detener el coronavirus, pero muchos residentes expresan su preocupación.

"Nos encontramos catapultados a una situación de incertidumbre y ansiedad", confiesa por teléfono a la AFP Pina Antinucci, una psicoanalista sexagenaria, que durante dos semanas ya ha estado organizando sesiones remotas con sus pacientes. "Estamos bombardeados con órdenes agonizantes, lo que contribuye a la paranoia", dice. "No veo a nadie, todo se mantiene a distancia".

3.420 CASOS y 154 MUERTES EN LOMBARDÍA

Cerca de la catedral gótica de Milán, un símbolo del monumento de la capital lombarda, Luca, de 40 años, expresa sus dudas sobre la cuarentena: "Si fuera necesario, debería haberse implementado hace dos semanas, no de noche último ". Un elegante pensionista de 79 años, Ambrogio Bellini, también es escéptico: "Encuentro esta medida un poco exagerada porque no tendrán los medios para controlar su aplicación, es prácticamente imposible".

Lombardía, de la que Milán es la capital, es la región italiana más afectada, con 3.420 casos y 154 muertes, de un total de 5.883 casos y 233 muertes en la península, el país más afectado en Europa. Milán, sede de la Bolsa de Valores de Italia, tiene poco menos de 1,4 millones de habitantes, y diez millones de personas viven en Lombardía, el pulmón económico e industrial de la península. "Será difícil para la economía y el turismo, que se verá muy afectado", también lamenta Bellini.

"CONTINUAR VIVIENDO"

La preocupación también es palpable en casa de Luca. "No estoy tranquilo, pero tengo más miedo por mis padres que por mis hijos, y también por mi abuela de 95 años. No iré a verla para protegerla, está encerrada en su casa". De hecho, casi todas las muertes afectan a personas mayores que ya padecen patologías. La edad promedio de las personas que murieron en Italia es más de 80 años.Frente a la puerta cerrada de una librería, Silvana, de 75 años, se confiesa "bastante serena". "No estamos en pánico, debemos continuar viviendo! Y si el virus te atrapa, te atrapa a ti!", explica ella, filosóficamente. Su único arrepentimiento: haber encontrado la puerta cerrada en su librería favorita, donde tenía la intención de hacer algunas adquisiciones.

UN METRO DE DISTANCIA ENTRE PERSONAS

En Milán y en toda Lombardía, los museos, los pabellones deportivos, las piscinas, las discotecas, las salas de juegos y los pubs deben permanecer cerrados. En cuanto a los bares y restaurantes, pueden permanecer abiertos siempre que respeten la distancia de seguridad (un metro entre dos personas), de lo contrario deben cerrar.

Federica, una mujer de treinta y tantos años de Roma, dice que experimenta esta situación "con mucha tranquilidad y un sentido de responsabilidad". "He estado trabajando desde casa durante 15 días y continuaré hasta el 3 de abril la fecha teórica del fin de la cuarentena. Mi familia y mis amigos me aconsejaron que volviera a Roma, pero me negué! Debemos evitar los contagios y mi vida está aquí", explica con una gran sonrisa. "La situación se resolverá de una forma u otra".