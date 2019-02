El anuncio de Nike que empodera a las mujeres en el deporte

El deporte empodera y como muestra de ello la historia de Serena Williams. La tenista, número 1 del mundo durante muchos años, se ha convertido en un icono feminista a través del cuál las mujeres (y las marcas) han dicho basta. Tras la maternidad, su lucha se ha acentuado hasta situarse como ejemplo para numerosas mujeres. La última ocasión, un poderoso anuncio que se emitió en una pausa de la pasada gala de los Oscar y que se ha viralizado posteriormente.

WOW!!!! El nuevo spot de Nike, narrado por Serena Williams, es dedicado a todas las mujeres que cada día en el deporte nos enseñan que los sueños locos existen y pueden hacerse realidad.

"Show them what crazy can do" #DreamCrazier 🙌👏💪 https://t.co/aArr0TDqbq