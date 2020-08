Rifirrafe entre el alcalde y el PSOE en Pozoblanco a cuenta de la libertad de gasto

La decisión del Gobierno de no permitir a los ayuntamientos utilizar libremente su remanente de tesorería, que ha provocado un fuerte debate, se ha trasladado hoy al ámbito de la política local en Pozoblanco, donde el alcalde, Santiago Cabello, ha hecho unas duras declaraciones acusando al Gobierno de quedarse "con el ahorro de los pozoalbenses", mientras desde el PSOE lo acusan de dar información incierta para tapar su mala gestión.. Y todo ello, a través de larguísimos comunicados difundidos a lo largo del día.

Santiago Cabello, en su escrito, ha lamentado la ofensiva lanzada por el Gobierno central y el Ministerio de Hacienda “para quedarse con el ahorro de los ayuntamientos españoles” en medio de una crisis como la actual, “cuando los consistorios lo que demandamos y necesitamos es libertad para poder disponer de nuestros recursos con el fin de asistir a los ciudadanos e invertir en proyectos tan importantes en nuestro caso como la residencia de mayores, la ampliación de suelo industrial o la remodelación del Mercado de Abastos, que se ponen en serio peligro con esta decisión del Gobierno”. El regidor ha realizado estas declaraciones tras hacerse público en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el plan del Ejecutivo central de apropiarse de 15.000 millones de remanentes municipales, cuya devolución se plantea en dicho documento en un largo horizonte de 15 años.

Cabello ha explicado también que lo aparecido en el BOE ni siquiera concuerda con lo que el PSOE aprobó en solitario en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ya que ahí se especificaba un periodo de reintegro de diez años, y ha explicado que “con esta iniciativa el Gobierno y en especial el PSOE han hecho saltar por los aires el histórico consenso de la FEMP, donde siempre han tomado las decisiones sin mirar las siglas políticas y defendiendo los intereses del municipalismo y no de partidos o de gobiernos concretos”. “Asistimos a un capítulo muy oscuro y triste de nuestra democracia, ya que tampoco existen precedentes de un Gobierno que haya intentado quedarse con el ahorro de los ayuntamientos, lo que demuestra que existen carencias en la gestión de un Gobierno central que rompe los consensos y que no respeta la independencia de los consistorios, recogida en la Constitución, ni la importancia del municipalismo a la hora de vertebrar España y en especial el mundo rural”, ha explicado.

8 millones que no se pueden tocar

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento de Pozoblanco dispone actualmente de una situación “muy saneada” con ocho millones de remanentes. “Ese dinero es nuestro, de Pozoblanco, y debe de ser para invertirlo en nuestro pueblo en estos momentos tan difíciles, cuando más lo necesitamos”, ha explicado. Por ello, ha calificado como “barbaridad” que “todo el esfuerzo de años, todo ese trabajo, se quiera tirar por la borda cuando el dinero ahorrado por todos nosotros se vaya al Gobierno o acabe en otras comunidades autónomas”. Cabello ha afirmado que “no lo vamos a permitir” y ha avanzado que el equipo de gobierno va a seguir luchando para que “el ahorro de los pozoalbenses lo podamos gestionar para los pozoalbenses desde la administración que mejor conoce la realidad y las necesidades de nuestra localidad como es el Consistorio”. Ha recordado en ese sentido que en el último Pleno ordinario ya se aprobó una moción impulsada por el Partido Popular en contra de este intento del Gobierno y ha lamentado que sólo se aprobase con el apoyo de PP y Cs y con el voto en contra del PSOE y de IU.

El regidor ha lamentado por último que el Gobierno utilice esta medida como presión, ya que se estipula que aceptarla es el único modo de conseguir que se autorice el uso de un porcentaje de esos remanentes. “El Ejecutivo central, el mismo que le pedía a la Unión Europea ayudas sin condiciones, nos pretende quitar los ahorros a los municipios mediante presiones graves y todo bajo duras condiciones que ensombrecen el futuro de nuestros municipios en un momento de grave crisis económica, social y sanitaria y tras años de esfuerzos y de ahorro”, ha explicado Cabello, que ha recordado que una medida de este tipo pondrá en grave riesgo la tesorería municipal. También ha denunciado que el Gobierno se niega a explicar de qué modo se realizará el reparto de los fondos europeos a los municipios y da a entender que sólo llegarán a los consistorios que se plieguen a sus condiciones, lo que entiende como “un chantaje inadmisible”.

Informaciones inciertas

Por su parte, desde el PSOE, la respuesta llega también en un comunicado del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, que hace público "nuestro estupor al ver las declaraciones haciendo un uso partidista de las redes y medios institucionales del Ayuntamiento de Pozoblanco". Para el PSOE, se trata de una misiva cargada de insultos e informaciones inciertas, que supone un grave ataque impropio de un alcalde democrático al Gobierno de la nación.

Varios son los motivos, añade el grupo municipal, que hacen "que nos llame la atención esta nota de prensa fuera de lugar y de tono". El primer hecho a destacar "es que la medida que el señor alcalde viene a definir como que el 'Gobierno quiere quedarse con los ahorros de Pozoblanco', no es ni de lejos así. La

citada medida consiste en: el Gobierno no se queda con ningún dinero ni se está financiado con el dinero de los Ayuntamientos. Lo que hace el Gobierno es establecer un mecanismo para que los Ayuntamientos con remanentes de tesorería puedan invertir en asuntos como cuidados, movilidad, desarrollo sostenible o cultura. El acuerdo recoge que los ayuntamientos podrán voluntariamente transferir como un préstamo a la Administración General del Estado sus remanentes de tesorería y el Gobierno, a su vez, les transferirá como un ingreso no financiero el equivalente al 35% del remanente de tesorería. El importe íntegro transferido al Estado se devolverá en un plazo de 10 años. Es decir, los ayuntamientos mantienen la totalidad de sus remanentes de Tesorería y, además, reciben una transferencia del Estado de 5.000 millones en proporción a la transferencia que hagan. Es decir, que en lugar de tener el dinero en el banco, como está ahora, estaría, en la proporción que se determinara en caso de que nuestro Ayuntamiento se adhiriera a la medida, estaría dando un rendimiento positivo para Pozoblanco y destinándose para servicios esenciales".

En segundo orden de cosas, añade el grupo Socialista, "no deja de sorprendernos que el alcalde venga atemorizar a la población diciendo que la medida descrita viene a poner en peligro proyectos locales como residencia de ancianos, ampliación de suelo industrial o mercado de abastos". En ese sentido, "le recordamos al señor alcalde que esos proyectos no están en peligro por el Gobierno de España, están en peligro por su mala gestión, algo que venimos advirtiendo desde hace tiempo". Y afirman que en los dos presupuestos que ha aprobado y ejecutado Santiago Cabello como alcalde de Pozoblanco, "ha terminado gastando un 1.700.000 euros anuales de los ahorros de Pozoblanco. Si al menos ese gasto hubiera sido responsable y en necesidades reales de la localidad, poco nada tendríamos que objetar, pero esos más de 3 millones de euros se han gastado en gastos superfluos como publicidad y eventos, que poco o nada han reportado a Pozoblanco".

Concluye el PSOE lamentando "que en la situación de crisis sanitaria y económica en la que estamos, el alcalde utilice la política nacional para tapar su mala gestión local. Es decir, que la mayor amenaza para las arcas municipales no está en la Moncloa, están en nuestro Ayuntamiento".