Josan González: "Lo daré todo para que este equipo se mantenga en Primera"

El nuevo técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Josan González, ofreció sus primeras declaraciones en una rueda de prensa ofrecida en Vista Alegre. El pontanés lo hizo tras dirigir por la mañana su primera sesión de entrenamiento en el polideportivo del Guadalquivir. Su reto es conseguir la permanencia en la máxima categoría del fútbol sala español, para lo que tendrá que ganar al menos tres de los siete partidos que faltan para la conclusión, según los cálculos que hace el club que preside José García Román. El máximo mandatario cordobesista estuvo en el acto protocolario, celebrado en la sala de prensa del Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre.

Josan apuntó que no tiene "ninguna varita que pueda cambiarlo todo de manera radical. Sin embargo podemos cambiar esta dinámica entre todos. La afición tiene que ser nuestro valor más importante pero todos los jugadores tienen que dar un poco más. Lo daré todo para que esta ciudad mantenga la plaza en Primera División. Ha sido fácil tomar la decisión de fichar por este club, pues entrenar en Córdoba es muy importante para mí”.

El vestuario

Josan ya ha hablado a los jugadores, a los que les ha dicho que “tienen la capacidad para sacar esto adelante. Les he pedido que le den más criterio al juego ofensivo. En las cosas que dependen de querer, el correr para atrás por ejemplo, no podemos fallar”.

El calendario

Sobre lo que le queda por delante en la liga asume que “el calendario es un poco trampa porque si ganamos dos partidos fuera nos salvamos y si sacamos adelante los de casa también. Hay tres rivales directos en la lucha por salvarnos y hay que ser realistas”.

Su fichaje

El pontanés tuvo claro que quería venir a Córdoba, pues piensa que “vengo a un club maduro que ha ido creciendo en categoría y estructura y está consolidado, por eso he venido. No es ninguna aventura para mí venir aquí a entrenar en Primera, por eso no he dudado en ningún momento en venir”.

Sobre sus nuevos jugadores declaró además que "Giasson y Cristian Cárdenas tienen que dar más por sus características, pero en general, todos deben dar un poco más".

El refuerzo para la portería

El portero Rafa López ya ha empezado a entrenar con el Córdoba Patrimonio y está a la espera de que la Federación valide su contratación, una vez que considere la lesión de Cristian Ramos como de larga duración. Josan cree que “Rafa López es un portero que nos va a ayudar. Cuando le toque jugar, seguro que lo hará bien”.

El presidente: "Los resultados mandan"

El presidente del club, José García Román, señaló, para presentar a Josan, que “el cambio ha llegado porque los resultados mandan". "El objetivo es la permanencia y al no llegar se ha producido el cambio. Josan es el recambio ideal y todos estamos a muerte con él. La decisión no ha venido por producto de un calentón. Necesitábamos tres victorias para salvarnos y al no llegar hemos tomado esta decisión. El árbol se ha roto por la rama más débil”, añadió.